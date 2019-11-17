Всім було наплювати: у Запоріжжі дівчина стрибнула з моста у Дніпро

З Преображенського мосту в Запоріжжі зістрибнула дівчина, яку бачили люди, що проходять і проїжджають повз, але не спробували врятувати.

До того як покінчити з собою дівчина досить довго сиділа на перилах мосту, і її наміри були очевидні. Мимо проходили люди, велосипедисти проїжджали автомобілі. Тим не менше з нею ніхто не намагався заговорити або зняти з поручнів.

Навіть після того, як вона стрибнула, очевидці не викликали ні правоохоронців, ні «швидку». За даними поліції, в результаті падіння з величезної висоти дівчина загинула.