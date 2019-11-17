Шопоголізм — окреме захворювання

Фахівці проаналізували показники 122 пацієнтів, які звернулися за психологічною допомогою з-за сильного захоплення шопінгом.

Дослідження показали, що у цих людей були виражені симптоми депресії і підвищеної тривожності. Вчені вважають, що однією з причин такого стану справ став інтернет, що дозволяє здійснювати безліч покупок, витрачаючи на це дуже мало часу і сил.

«Настав час визнати шопоголізм окремим розладом», — закликав один з авторів дослідження Астрід Мюллер.

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Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

Зараз психіатри не розглядають шопоголіків як людей з важкими розладами або відносять деяких з них до інших груп людей з психічними порушеннями.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ситуацію з шопоголізм погіршує повсюдне поширення онлайн-торгівлі, а також заохочення любові до шопінгу інших компаній. Наприклад, авіакомпанія Emirates збільшила норми багажу на час шопінг-фестивалю в Дубаї.

За матеріалами Naked-science

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