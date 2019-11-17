На Київщині поліція викрила нелегальне підприємство з вироблення деревини

На Київщині правоохоронці виявили нелегальне підприємство з виробництва деревини на якому працювали китайці з видами на тимчасове перебування. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

“Правоохоронці Київської області викрили нелегальне підприємство з вироблення деревини. Слідчі Обухівського відділення поліції спільно з СБУ провели санкціонований обшук на підприємстві. Він відбувся в ході операції “Мігрант” в рамках кримінального провадження щодо ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК україни”, — йдеться в повідомленні.

В ході обшуку виявлено деревину без відповідних документів про її походження і громадян Китаю з видами на тимчасове проживання на території України.

“Тривають слідчі дії для встановлення походження зазначеної деревини і перевіряється законність працевлаштування зазначених громадян. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, планується оголошення підозри і направлення обвинувального акта до суду”, — йдеться в повідомленні.