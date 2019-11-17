Журналістка: День студента президенту варто було б поцікавитися станом вищої освіти

Президент Зеленський, а точніше його копірайтер написав пафосний пост під календарний привід — День студента, скопійований тезами з торішніх посад Порошенко. Все сумне те ж саме: молодь — рушийна сила, амбитний челендж і всім наснаги.

І нуль дій за словами. Між тим, шановний президент, доводжу до вашого відома, за останні 10 років кількість українських студентів, що навчаються за кордоном зросла в 10 разів. Німеччина, Британія, Росія!Польща взагалі магніт. 55% іноземних студентів у Польщі — українці, понад 35 тис, і за останні 4 місяці ви не зробили нічого, щоб змінити цю статистику. Що потрібно зробити, щоб ваші привітання не виглядали понуро.

Запросіть до себе на прийом будь-який поїхав студента. Нехай він пояснить, чому не навчається у Чернівцях, у Львові чи в кращих українських ВУЗах, начебто Могилянки чи Шевченко. Він розповість вам про вартості, якості, доступності, а також перспективу працевлаштування по всьому світу.

Потім запросіть викладача університету, поцікавтеся, яка у нього зп, і задайтеся питанням: як багато якісних фахівців залишаться вчити українців за такі гроші? Задумайтеся про якість української освіти. Серйозно задумайтеся. Як челенж.

Потім запросіть міністра фінансів Макарову і поцікавтеся, чому пару років тому скоротили стипендії українським студентам? Дізнайтеся, яка вона зараз. Ви хоч в курсі? А потім запитайте, скільки було виділено на вищу освіту в цьому році і скільки закладено в проекті на наступний рік? Міністра освіти можете не запрошувати. Вона все одно ні на що не впливає. А потім задайтеся питанням, чому в найбільш успішних країнах вища освіта це елемент стратегічної політики держави і магніт для еліт з усього світу, які готові вкладати мільярди в економіку країни, де навчаються їхні діти. Де діти — там гроші, там майбутнє. І наостанок поцікавтеся у вашої обслуги з Офісу, де вони мають намір навчати своїх нащадків? І чому не в Україні?

З Днем студента!