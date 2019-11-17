Протестувальники заблокували всі входи до парламенту Грузії

Учасники протестної акції «Один проти всіх» заблокували всі три входи у будівлю парламенту Грузії.

Про це повідомляє newsgeorgia.

Більше 20 опозиційних партій сьогодні проводять у центрі Тбілісі масштабну акцію у відповідь на провал конституційної реформи. Вони оголосили про початок «повного пікетування парламенту» і заблокували всі три входи у будівлю законодавчого органу.

Раніше сьогодні лідери партії «Європейська Грузія» повісили замки на ворота, що ведуть на подвір’я парламенту. Після двох додаткових входів розбили намети, тільки на вулиці Чітадзе їх зараз більше 15.

Протестуючі мають намір провести там ніч, а завтра не дозволити зайти в парламент депутатам «Грузинської мрії», які не виконали обіцянку про перехід до пропорційної виборчої системи.

У дворі парламенту зосереджена велика кількість поліцейських сил. Раніше сьогодні МВС Грузії попередило учасників акції, що «будь-який факт правопорушення, спроба штурму або блокування адміністративних органів будуть негайно припинені поліцією в рамках закону».

Лідери опозиції заявляють, що будуть використовувати «всі радикальні інструменти, передбачені конституцією та законодавством», щоб домогтися виконання своїх вимог. Вони закликають сформувати тимчасовий, технічний уряд; призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою; реорганізувати Центральну виборчу комісію.

Протестувальники не виключають, що будуть пікетувати і інші державні структури.

Конституційний законопроект про проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим бар’єром парламент Грузії провалив 14 листопада. Щоб продовжити розгляд ініціативи необхідні були голоси 113 депутатів з 150. В ході голосування зміни підтримав лише 101 депутат. В основному при голосуванні утрималися мажоритарні депутати від правлячої партії «Грузинська мрія».

Відмовитися від мажоритарних виборів в парламент вже в 2020 році «Грузинська мрія» і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли 24 червня, поступившись вимогам опозиції і численних акцій протесту.