Південна Корея та США відклали спільні навчання через невдоволення КНДР

Сполучені Штати Америки та Південна Корея вирішили відкласти спільні військові навчання Vigilant Ace задля покращення відносин з КНДР.

Глави американського і південнокорейського оборонних відомств Марк Еспер і Сон Ен Го оголосили про це рішення в Бангкоку на полях наради міністрів оборони країн – членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), – передає «Громадське».

Перенесення термінів навчань союзники пояснили наміром продовжити дипломатичний процес з Північною Кореєю. Нова дата наразі не призначений.

Водночас глава Пентагону зазначив, що майбутні рішення можуть бути скориговані «відповідно до потреб дипломатії».