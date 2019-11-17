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Південна Корея та США відклали спільні навчання через невдоволення КНДР

17.11.2019

Сполучені Штати Америки та Південна Корея вирішили відкласти спільні військові навчання Vigilant Ace задля покращення відносин з КНДР.

Глави американського і південнокорейського оборонних відомств Марк Еспер і Сон Ен Го оголосили про це рішення в Бангкоку на полях наради міністрів оборони країн – членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), – передає «Громадське».

Перенесення термінів навчань союзники пояснили наміром продовжити дипломатичний процес з Північною Кореєю. Нова дата наразі не призначений.

Водночас глава Пентагону зазначив, що майбутні рішення можуть бути скориговані «відповідно до потреб дипломатії».

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