На КПВВ “Станиця Луганська” за вихідні померли дві людини

На контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” у ці вихідні померли дві людини.

Про це повідомив голова гуманітарної місії “Проліску” Євген Каплін.

У суботу близько КПВВ помер чоловік 1952 року народження. Він прямував з окупованої території, перейшов тимчасовий мостовий перехід і знаходився в демілітаризованій зоні на зупинці в черзі для посадки на транспорт у бік українського КПВВ.

Близько 8 години ранку чоловікові стало погано. Чоловік помер практично миттєво, написав Він у Facebook .

Друга смерть сталася вдень у неділю.

Чоловік 1942 року народження вранці приїхав в Станицю Луганську з окупованої території, а на зворотному шляху після проходження КПВВ йому стало погано.

“Допомога чоловікові надали волонтери Червоного хреста, однак врятувати чоловіка не вдалося, смерть настала близько 14 годин 30 хвилин”, – розповів Каплін.

Представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський повідомив, що причиною смерті стали проблеми з серцем.