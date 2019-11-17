Моральний вибір і проституція: досить декриміналізацію

У своїй недавній статті на сайті Хвиля «Легалізація проституції як моральний вибір» Дмитро Бергер стверджує, що «легалізація проституції хоча й не вирішує проблем, тим не менш дозволяє їх контролювати і ними керує» (якщо підійти з розумом, додає він при цьому, лишаючи лазівку для того, який в деталях).

Без знання деталей — та без урахування українського контексту — прекрасна (а як інакше, Дмитро інших писати не вміє) стаття Бергера перетворюється на прекраснодушні теоретизування про якусь сферичної у вакуумі легалізації, в таку собі пісня ліберала про свободу всього і вся. Втім, я дозволю собі сумнів, наскільки прагнення ввести і посилити державне регулювання дозволяє вважати людину лібералом.

Разом з тим Дмитро Бергер на рідкість точний і прозорливий, коли говорить про управління проблемами. Адже цей вислів можна трактувати і як створення проблем, на додаток до вже наявних.

А ще в самому початку статті, згадується дивина, семантична неточність. Спочатку від неї, хочеться відмахнутися, але чим більше думаєш, тим більше погоджуєшся: це таки проблема. Причому ледь не основна.

Мова йде про те, що у нас повсюдно прийнято вживати слово «легалайз», жаргонна по суті вираз, коли мова заходить чи не про будь лібералізації законодавства. Причому не важливо, чи йдеться про проституцію, про носіння короткоствола, наркотики чи ще про щось, що нам хотілося б витягнути з тіні і, скажімо так, нормалізувати правовий статус. І виходить так, що ось це — нормалізацію правового статусу і формальних і неформальних відносин — ми всі розуміємо по-різному. І найчастіше в питанні глибоко некомпетентні, так, чули щось краєм вуха, що зрозуміли, що немає- але свою думку, як і годиться (пост)радянських інтелігентам (можна по-модньому: інтелектуалам), склали. «Я за легалайз», — говорить хтось, і всі розуміють, що це ліберал, в тренді і за все хороше. У підсумку цей самий «легалайз» всі розуміють по-різному, а некомпетентне просування питання нерідко нагадує дії слона в посудній лавці і за підсумком, після (ну а раптом) впровадження якихось новацій виходять сюрпризи і зовсім не те, чого очікували.

Приклад: зброярі скоро впадати в істерику почнуть від неправильного вживання понять і вільного трактування бажаних формулювань у відсутній Закон про зброю. І тому, що всі кому не лінь намагаються зв’язати разом прийняття Закону про зброю, дозвіл носіння короткоствола і право на самооборону і оборону свого майна із зброєю в руках, вони теж дуже «раді». Тому що це аж ніяк не допомагає вирішити проблему, а навпаки лякає владу і гальмує процес ще більше. А їли б слона по шматочках — і було б щастя.

Наступний приклад. Багато ліберали і прогресивні люди виступають за скасування Мораторію на продаж землі. Але як же по-різному розуміються і наслідки, і умови, і те, що хотілося б отримати!

Ще: трансплантація, яка в Україні дозволена. Тобто легальна. І навіть Закон про це з помпою прийняли. Щоб захистити всіх від можливих зловживань, все нормалізувати і врегулювати. Завдяки цьому Закону трупна трансплантація в Україні де-факто стала неможливою і припинена, зовсім. Довелося прийняти спеціальне рішення, яке відклав введення Закону в дію на рік. Тепер Уряд і президент вимагають від МОЗ у найкоротші терміни зробити так, щоб все запрацювало. А Закон прописаний так, що воно просто не може заробити. Нормалізували і врегулювали по саме не можу.

Наступний приклад, самий що ні є актуальний, вже про витівки нової Ради навколо Фопів і оподаткування ви і самі прекрасно знаєте. Загалом, у нас багатющий досвід по впровадженню такого «контролю і управління проблемами», після якого і проблем, і необхідність контролю стає ще більше. Дмитро Бергер про це знати не зобов’язаний, він у Канаді живе (хіба мало, раптом там це працює інакше), але ми-то всі в курсі.

Чому так відбувається. Коли частина людей називають щось «легалізацією» вони впевнені, що мова йде про «дозвіл», «якщо не заборонено, то дозволено» — і не більше. Вони зовсім не очікують введення правил і регулювання, для них достатньо щоб за це перестали карати. І одночасно з цим для інших людей «легалізація» — це саме введення в законне поле за допомогою прописування обов’язкових до виконання правил і норм, тобто регуляція. І з передбаченими санкціями за порушення цих правил. В результаті звірки позицій (причому нерідко вже після того як отримані важелі впливу або, ще гірше, прийняті закони і підзаконні акти) виходять такі ситуації, коли люди, що оголосили себе лібертаріанцями раптово після виборів усвідомлюють, що вони зовсім ніякі не лібертаріанців.

Так як ця стаття в якійсь мірі відповідь на статтю Дмитра Бергера, то я дозволю собі теж робити ліричні відступи і наведу кілька прикладів з власного досвіду. До питання про вибір і про те, наскільки реальність часом розходиться з мріями. Була у мене колись пацієнтка. Сказала, що працює ветеринаром. «О, ви допомагаєте тваринам, — сказала я. — Я в дитинстві теж хотіла стати ветеринаром». «Ось і я про це мріяла… Зараз працюю приймальником туш на м’ясокомбінаті», — відповіла вона.

Більшість зазвичай поняття не має, чим відрізняється легалізація від декриміналізації. І людина може переконливо розповідати, що він за «легалізацію» — і при цьому мати на увазі декриміналізацію.

Крім цього далеко не всі знають, що у нас є зараз і як це правильно називається. Багато хто впевнені, що в Україні секс-робота вже декриміналізована, наприклад. (І зовсім не зрозуміло, яке відношення у такому разі мають правоохоронці до її кришування.)

Визначення понять (джерело):

Декриміналізація секс-роботи означає, що згадки проституції виключені з кримінального (або ж адміністративного) кодексу. По суті, декриміналізація передбачає відсутність покарання за добровільний секс-роботу. Велика частина секс-робітниць та правозахисників часто віддає перевагу саме такому підходу до регулювання проституції. Декриміналізація може функціонувати на рівні країни, штату/провінції або на місцевому рівні. Серед країн, де проституція була декриміналізована — Нова Зеландія та окремі юрисдикції Австралії.

Декриміналізація передбачає, що до секс-роботи законодавчо ставляться так само, як і до інших видів зайнятості. Отже, немає спеціальних законів, спрямованих виключно на проституцію, діяльність, пов’язану з нею і людей, які працюють у цій сфері. Замість цього ті ж закони, що регулюють трудові відносини, стосуються і секс-роботи. В рамках парадигми декриміналізації секс-працівниці і пов’язане з секс-бізнесом підприємництво регулюються, наприклад, у відповідності з діючими законами про зонування, норми безпеки та гігієни праці, трудовим законодавством і так далі. Секс-працівниці, які хочуть працювати незалежно, розглядаються в якості фрилансерок або консультанток, а борделі підпадають під дію стандартів безпеки і законів, які регулюють безпеку на робочому місці.

Легалізація секс-роботи передбачає, що проституція легальна (тобто, дозволена державою, провінцією, штатом і т. д.) при певних, окреслених державою (або провінцією, штатом і ін) умовах: наприклад, при умови ліцензування борделів і/або інших місць або ж за умови отримання ліцензій секс-працівницями індивідуально. Тільки отримавши її, можна працювати в секс-роботі. Така система діє, наприклад, в штаті Невада (США), в Амстердамі (Нідерланди), Німеччини. Часто легалізація супроводжується рядом вимог до тих, хто хоче бути зайнятими в секс-роботи, наприклад, проходити обов’язкові медогляди. За їх уникнення або несвоєчасне проходження секс-працівниця може втратити свою ліцензію. Легалізація часто не враховує потреби мігранток, — як правило, отримати ліцензію для секс-роботи можуть тільки громадянки країни.

Що є в Україні зараз. Заняття проституцією виключено з кримінального кодексу, передбачена адміністративна відповідальність: штраф до 15 НМДГ (близько 14,4 тис. гривень). Таким чином, говорити про те, що секс-робота в Україні декриміналізована — не можна. Крім цього передбачена вже кримінальна відповідальність з терміном позбавлення волі до 7 років) за сутенерство та втягнення з секс-індустрію. При цьому реальні організатори такого бізнесу залучаються до відповідальності не так часто, а от наявність водія, охоронця або спільна оренда житла двома секс-працівниками трактується як «сутенерство та втягнення» і саме цим, як і адміністративною відповідальністю, користуються правоохоронці, бажаючи отримати винагороду або взяти даних працівників під свій контроль.

Для цього теж є свої визначення — неформальні практики і відносини і показник рівня неформальності. Рівень неформальності високий тоді, коли держава є слабкою. Слабким настільки, що навіть не здатен узяти під контроль тих, кого сам наймає: чиновників, податківців, поліцію, правоохоронців. Поширеність і частка таких неформальних практик (показник рівня неформальності) є визначальним маркером для прогнозу як запрацює той чи інший закон. Тому що одна справа законотворчість — і зовсім інша правозастосовча практика. Правила і закони можна прописати, маючи на увазі позитивні наслідки, а в реальності їх застосування поховає всі благі наміри.

Можна виділити чотири підходи до врегулювання правового статусу секс-роботи:

Секс-робота, будучи за визначенням шкідливою і аморальною, не може бути декриміналізована, не легалізована, тому що це завадить з нею боротися.

Декриміналізація секс-роботи.

Легалізація секс-роботи.

Шведський підхід, або криміналізація попиту.

Не будемо зупинятися на критиці першого пункту — з цим чудово впорався Дмитро Бергер у своїй статті. Але досить сказати тільки це?

Не дивлячись на зазначену вище плутанину в поняттях, багато прихильників врегулювання питання з урахуванням сучасних реалій все-таки мають на увазі і описують у своїх пропозиціях саме варіант легалізації проституції. У тому числі Бергер, обіцяючи нам безліч переваг після введення державного контролю, або колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, примудрився нещодавно кілька здивувати прихильників своєю позицією з цього питання.

В чому проблема такого підходу, ніби ж все правильно, і навіть свята місія поповнення бюджету виконується аргумент збору податків з секс-працівників чи не основною)?

А проблема в тому, що дані про «позитивний» вплив легалізації та виведення секс-індустрії з тіні за допомогою державного контролю вкрай неоднозначні навіть у відносно благополучних країнах. І на реалії інших країн цей досвід не екстраполюється. Більше того, заздалегідь прорахувати і передбачити ефект неможливо.

Так, очікуючи в результаті легалізації вихід з тіні і перехід від кримінальних практик до практик «цивілізованим і впорядкованим», на ділі ми ризикуємо отримати зростання числа проституйованих людей і поділ секс-індустрії на два сектори — тіньовий і легальний.

Люди, які не зважилися б шукати таких послуг в тіньовому секторі, порахують легальний досить безпечним і респектабельним — і тому попит росте, а не падає, як наївно думав коли-то автор першого в Україні законопроекту про легалізацію проституції депутат Андрій Немировський. Люди, які розглядали б для себе секс-роботу як небезпечний і небажаний вибір, роблять його легше, якщо їм обіцяні захист держави і легальний статус.

При цьому мова йде про країну, де у багатьох містах роботу, здатну забезпечити гідний рівень життя, днем з вогнем не знайти. Особливо для жінок, і тим більше жінок з дітьми. У тому числі вразливою частиною населення у нас є молодь, навіть отримала освіту. «…де ще може добути засоби до існування молодь без громадської або сімейної підтримки, без навичок та освіти, без уміння соціальної взаємодії? Швидше за все у продажу сексу і наркотиків» (Дмитро Бергер).

Відмінно: ні громадської, ні сімейної підтримки, а часто ні навичок, ні освіти ми нашої молоді запропонувати не можемо — тому давайте запропонуємо їй можливість легально і безбоязно займатися проституцією, нехай таким чином у кожного буде можливість заробити собі стартовий капітал або фінансову подушку для придбання власного житла та початку самостійного життя. У найбіднішій країні Європи, де офіційний прожитковий мінімум вчетверо менше, ніж реальний, і перспективи виходу з економічної штопора примарні, перед таким вибором завтра можуть стати наші діти. І зайві, на думку Дмитра Бергера, моральні терзання і стигматизація в суспільстві секс-працівників тут абсолютно ні при чому: ви хотіли б щоб ваші близькі робили такий вибір? А щоб це був для них єдиний або самий простий вибір?.. Навіть якщо мова буде йти про роботу в елітному ескорт-сервісі або в забезпеченому безперешкодним доступом до презервативів та лубрикантів борделі (цей пункт дуже часто фігурує як приклад позитивних змін в тематичних статтях, а от ніякого зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД та іншим у країнах, що пішли на легалізацію, як правило, не зазначено).

В якості ілюстрації до тези про безпросвітної бідності більшості наших домогосподарств і про те, які вибори роблять люди завдяки цій бідності. Був у нас з Анатолієм Якименко спір про сурогатне материнство. Нелегальному в безлічі країн і легальному у нас. З моєї точки зору, людина має повне право самостійно розпоряджатися своїм тілом. І якщо спосіб заробітку не завдає явного шкоди іншій людині (а у випадку з сурогатним материнством або донорством ще і є благом по відношенню до іншої людини), то не нам його судити. Анатолій же на мій великий подив ставив практично знак рівності між сурогатним материнством і проституцією і говорив, що наявність обох способів заробітку для українських жінок — національна ганьба і вирок гордості і дієздатності наших чоловіків. Бо гріш їм ціна, якщо жінкам доводиться йти на це, щоб забезпечити сім’ю і дітей. (Заперечу: це вирок насамперед нам як державі і економіці, тому що у нас така медіанна оплата праці, що безліч сімей знаходиться в дуже серйозній скруті без яких-небудь надій коли-небудь з нього вибратися завдяки своїй праці. Одна з причин, чому це так була описана на сайті Хвиля в статті про солідарній пенсійній системі.) Буквально минулого тижня мені в Фейсбуці потрапила реклама клініки, запрошує сурогатних матерів та донорів яйцеклітин, із зазначенням розцінок. І більше двохсот коментарів за першу ж добу. Думаєте, з критикою і якимось моралізаторством, як можна, мовляв? «Я хочу. У мене вже є один-двоє-троє дітей. Чоловік не заперечує. Ви не обдурите?.. Як з вами зв’язатися і потрапити в програму?» І жодного питання про безпеку, гарантії для здоров’я або ризики несприятливих наслідків. Хороші гроші — і єдиний для цих жінок спосіб коли-небудь їх заробити (щоб погасити кредит, сплатити придбання житла, освіту або лікування дітям).

Так чому ми радіємо, коли говоримо про те, що хай народ заробляє (читайте: виживає) як може? Так, забороняти і заганяти в тінь ще гірше і безперспективно, але створювати умови, розвивати індустрію, підраховувати майбутні бариші від її зростання і залучення все нових і нових не мають виразних альтернатив громадян — невже саме такою повинна бути державна політика і вибір думаючих людей?

Визначальним фактором в нашому випадку стане навіть не безробіття або низький рівень кваліфікації і бажання працювати у населення для величезної кількості людей визначальним фактором стане бідність. Злидні. Крім «розвитку» елітного сегмента секс-індустрії, який жваво спливає в уяві таких романтиків, як Бергер, з зарегульованими борделями і примусовими медоглядами (ТМ, Уляна Супрун, ліберали такі ліберали), ескорт-сервісами, «елітними содержанками» і бравими Шреками-охоронцями нас очікують реалії найбідніших країн Латинської Америки. Включаючи продаж дітей, подальше розшарування суспільства та зростання частки у світовому людському трафіку. Тому що горезвісне вікно Овертон працює саме так і тому що не факт, що цього населення буде запропоновано щось ще.

Ще один ліричний відступ, до питання про усвідомленому виборі, асиметрії інформації і про те, що кожен чоловік повинен сам оцінювати ризики і наслідки свого вибору. Молода дівчина на прийомі. Здорова, нерожавшая. Анемія і железодефицит. В принципі, типова для наших місць ситуація, де населення не так щоб розпещена повноцінним харчуванням, а лікарі чергово не бачать своїм завданням лікування анемії. Задаю питання, що та як, та як ви дійшли до життя такого. Ні, нічого, ніяких зачіпок про причини. Але майже в кінці прийому пацієнтка, нарешті, проговорюється: вона донор крові. Регулярно здає кров з благих спонукань приносити комусь користь. І їй вже кілька разів говорили, що, мовляв, надто низький гемоглобін — вам би до лікаря звернутися… Говорити говорили — а кров при цьому все одно забирали. Доза за дозою. І ніхто не сказав, що в цій ситуації цього краще не робити.

Ось приблизно так само молодь і підлітки будуть приймати і інші «усвідомлені й добровільні» рішення, особливо будучи убаюканы тим фактом, що все це відбувається під контролем держави, держава пильнує, щоб з ними нічого особливо поганого не сталося. Прийнявши, що це «просто така робота» і навіть прописавши правила для цієї роботи. І такі їх рішення будуть комусь вигідні — і тим, хто стане організатором бізнесу, і державі, тому що ліцензії будуть продані, податки — зібрані, і не треба буде відповідати на питання де наші робочі місця.

А ще вибором на користь секс-роботи будуть сприяти і інші обіцяні (нео)лібералами легалізації: грального бізнесу та легенів (для початку) наркотиків. Якщо ви собі знову ж, слідом за нашим канадським романтиком, намалювали гарні картинки, як десь у глухих степах чекає свого часу українська Невада і ще не побудований Лас-Вегас, або як в елітних казино хтось ліниво ставить на червоне, потягуючи дорогий алкоголь і перераховуючи до бюджету непогану частину свого виграшу, то непогано б усвідомити, що під всю цю красу у нас може не виявитися достатньої платоспроможного попиту. Та й культурна традиція у наших багатеньких буратін ось так проводити свій час не розвинена. Держава ж розраховує в наступному році отримати від легалізації грального бізнесу і продажу ліцензій гральних закладів порядку 3 млрд. (при цьому експерти кажуть, що ці очікування сміливо можна зменшувати втричі). Ви думаєте, його зупинить відсутність бажаючих побудувати Лас-Вегас або залишити там свої гроші? У нього вже є план ці гроші отримати! Лас-Вегас почекає, а ось нинішні напівпідпільні всілякі лотереї та зали ігрових автоматів для оббирання злиденних пенсіонерів — ліцензії отримають і запрацюють з ще більшим завзяттям, ніж зараз.

Без жодних оціночних суджень і моральної підґрунтя: більш легкий і безпечний (легальний) доступ до наркотиків і ігровим автоматам означатиме більшу кількість людей, які раптово з’явилися борги і потреба швидко добути гроші. Деякі з них знайдуть вихід у тому, щоб зайнятися секс-роботою, особливо якщо іншої роботи на горизонті не виявиться. Чому б у такому разі державі і тут не зібрати свою жнива, так? Раз воно доклало лапку до створення всіх умов для цього?

Це дозвіл на носіння короткоствола та й просто прийняття Закону про зброю у нашої держави вічно не на часі, а ось легалізувати і взяти під своє крило слабкості і вади суспільства, збирати з цього податки, продавати ліцензії — це воно завжди готове. Нікого ж не обурює участь (і навіть монопольне становище) держави у виробництві алкоголю і тютюну? Хіба його, держава, колише шкоди для здоров’я або соціальні наслідки алкоголізму? Ні, тому що прибуток понад усе. Нічого особистого, тільки бізнес. Не можна викорінити вживання алкоголю (намагалися, не раз, безуспішно, з тяжкими наслідками та народженням потужної тіньової сфери), свиня завжди болото знайде, в крайньому випадку населення саме на кухнях самогон зробить — так чому б тоді державі теж не взяти участь? Виробництво, податки? Найдавніше ж справа! Завжди було і буде!

Прямо як проституція. Це ви зараз морщитеся, уявляючи собі державний бордель або зали ігрових автоматів, легальні, відкриті, в кожному районі. Держава простежить, щоб підлітків не пускали? Ага, точно також як воно стежить, щоб підліткам не продавали алкоголь і цигарки…

Нічого, ви звикнете. Більш того — ви скажете: так їм і треба. Тим, хто програв, підсів на наркотики, спився, пішов працювати в секс-індустрію і т. п. Розумні правильні успішні люди такого вибору адже не зроблять, чи не так? Розумним успішним людям не соромно перерозподілити собі шматочок доходів від пияка і котиться по похилій плебсу. Кожен сам обирає свою долю… Приблизно також як молоді і здорові, дотримують ЗСЖ і формують правильні думки люди не так вже й потребують доступну медицину — адже їм вона не знадобиться, адже вони ніколи не захворіють, або, в разі чого, зможуть самі заплатити за своє лікування. (В цьому місці залишається порекомендувати переглянути оскароносний «Трафік», про прокурора, який був упевнений, що наркоманія — це про якихось неблагополучних людей і його сім’ї ніколи не торкнеться. Від тюрми і від суми, як кажуть.)

Що не так з таким підходом? Чому «успішних людей», інтелектуалів і еліти повинні (так, саме так!) цікавити умови, які вони створюють або схвалюють для тих, кого вони вважають себе рівнею. У тому числі тому що це формує їх власну екосередовище і їх власні можливості жити і вести справи в Україні. Звичайно, якщо вони взагалі планують жити і вести тут справи. «Єдиний шлях зберегти свою країну для себе, зберегти свою окремішність, це укоренити населення на своїй землі, виписати можливості самореалізації для громадянина, а не дивитися на нього як на вічного працівника, намертво прикріпленого до «народно-господарського комплексу», який вже давним-давно не народний» (Олег Переверзєв). Тому що всі розумні і здатні отримувати освіту, давати освіту своїм дітям, працювати продуктивно, озирнувшись навколо і побачивши лише створені державою чудові перспективи у вигляді ігрових залів та можливості займатися проституцією, втечуть звідси без оглядки. І залишаться лише ті, хто з таким положенням справ згоден і нічого кращого для себе не шукає. А ще ті, хто на цьому заробляє, так.

Яким буде внесок в економічний розвиток усіх цих відірваних від виробничої сфери в сферу послуг молодих людей? Так, туристів, може бути, і залучимо, і податки частину працівників і споживачів заплатять — але це все. Це не продуктивна діяльність, а черговий спосіб замаскувати безробіття та нездатність створити достатню кількість привабливих робочих місць для виробництва реальних благ. І вийти з секс-індустрії всім цим людям нікуди, і навіть побажавши вийти, конкурувати за робочі місця в сжимающемся реальному секторі економіки буде нічим. Як і їх дітям, до речі — ще один привіт станової сегрегації новітнього часу. Зате ми зможемо собі повісити медалі — тепер ми ліберали і більше не моралісти.

Крім цього корисно було б згадати: крім того, що ми найбідніша країна в Європі, так ми ще й перебуваємо у глибокій демографічній кризі. Як ви думаєте, яким чином вплине на народжуваність, здоров’я населення та якість наступних поколінь більше залучення до секс-індустрію репродуктивно-активних людей? Підказка: злидні та розвиток секс-індустрії в найбідніших африканських країнах призвела до того, що більшість (за деякими оцінками до 80-90 %) жінок репродуктивного віку заражені ВІЛ. Тому що прихильність до сексу без презерватива залежить від загального рівня освіти та свідомості населення. (Хто думає, що у нас з цим все ок — рекомендую почитати тут, передостанній розділ статті.) Ті ще демографічні перспективи, так. Разом з перспективами потім отримати достатню кількість робочих рук і для бізнесу та виробничої сфери. Разом з перспективами отримати безпечний простір навколо себе для тих, хто жодним чином для себе секс-роботу або наркотики не обирав, і зробив все можливе, щоб такий вибір не постало перед їхніми дітьми.

Ще один термін, яким описується неможливість передбачити наслідки своїх рішень і взяти на себе відповідальність за них — соціальний інфантилізм. Якщо ви думаєте, що це виключно про тих, хто не здатний або не хоче здобути освіту та знайти собі роботу, і тому вирішує свої проблеми за допомогою гри, то продажі секс-послуг — ви помиляєтеся.

Соціальний інфантилізм — поняття багаторівневе, він свій для кожної соціальної групи. Це не тільки про слабо утворену масу людей зі зниженою соціальною відповідальністю», це ще і про нас, кому немає діла до проблем «індіанців і люмпенів». «Та нам все одно, вони самі винні в тому, що вони для себе обрали, нас це не стосується, ніхто нікому нічого не винен!» Так, ось тільки нам доведеться жити поруч з ось цим усім, і сучасне станове суспільство легше побудувати, ніж потім поламати.

Потім, коли років через десять-п’ятнадцять ми будемо дивитися на чергову витверезну соціологію (приблизно, як ту, яку зібрав ДЛНР Інститут майбутнього), винні будуть в черговий раз представники соціального низу, а зовсім не ми, схвалили свого часу підхід «нехай роблять що хочуть, і нехай з ними чергові кримінальні барони роблять що хочуть, чому б і ні, якщо так було завжди… дайте-но нам краще нашу частку з усього цього або просто залиште нас у спокої». А якщо не схвалили, то як мінімум змирилися і закрили очі. Або проголосували за тих, хто піде назустріч проханням трудящих і оформить закони все це.

Реальність змінюється тоді і там, де є еліти і підтримує їх освічений і продуктивний клас, які приймають рішення про необхідність конструювати якусь нову реальність. Тому що наявна не влаштовує. А розводити руками і говорити: так було завжди і так буде, боротися з цим марно, зате можна очолити — вірний шлях вниз, в штопор або до повільної стагнації, як пощастить.

…Повернемося до питання чому не буде ніякого виходу з тіні, а буде поділ на тінь і легальну секс-індустрію, з вірогідним зростанням обох секторів.

Будь-яка державна регуляція веде до зростання витрат, завжди. Це абсолютне правило і якщо ви вимагаєте ставитися до секс-роботи як до будь-якого іншого бізнесу — тобто прибрати з міркувань моральну складову — то будьте добрі робити це до кінця. Якщо ви проти зайвої держ. регулювання для малого бізнесу і захищаєте Фопів — застосовуйте ці ж підходи і до такої індивідуальної діяльності. Інакше у нас знову виходить суміш бульдога з носорогом — схожа на помісь лібералізму з соціалізмом, з якої всі потішаються зараз — коли ми заради того, щоб дати комусь і чомусь свободу (ліберальна ідея права) пропонуємо посилити державне регулювання і ввести правила та ліцензування щоб захистити таким чином нерозумних громадян (соціалістична, ліва ідея). Ні, ніяких протиріч? Якщо все нормально — чим ви тоді здивовані і обурені стосовно до партії СН?

Так, досить цікавим виглядає той факт, що прихильники легалізації та лібералізації відразу після гасла «а давайте все вирішимо, навіщо забороняти і заганяти в тінь те, що вже і так є» негайно пропонують встановити максимальну регулювання та контроль з боку держави над тією галуззю, яку пропонується вивести з тіні. Я не знаю, що вони собі представляють, кажучи про правила та регуляції. Дозволю собі припустити, що вони ведуть мову про якусь ідеальну державу — те, до якого нам ще ой як далеко. Ви уявляєте собі, як в наших реаліях будуть виглядати перевірки та комісії… в публічних будинках? Підкажу: вони будуть проходити з рясною дачею хабарів і з оплатою потрібних висновків комісії. І з «суботниками» силами персоналу.

Ні, так не буде? А з чого б це раптом? Якщо держава виявилося досі не здатна розібратися з силовиками, крышующими то проституцію, то контрабанду, то ліс та бурштин, то гральний бізнес — яким чином воно зможе гарантувати, що тепер секс-індустрії не доведеться платити ще й податківцям і різного роду перевіряючим?

Якщо зараз ми говоримо, що величезна частина секс-роботи знаходиться в тіні, тому що є статті адміністративного та кримінального кодексів, і тому доводиться або знаходитися під дахом поліції, або повністю йти в тінь — чому ми вважаємо, що обклавши секс-працівників правилами, ліцензіями і регуляциями, ми їх таким чином виведемо з тіні? Просто у них буде новий, дещо трансформувався вибір: погодитися з підвищенням витрат і піти під дах податкової і тих, кому доручать займатися ліцензуванням і контролем, або все так само залишатися в тіні.

Підвищення витрат буде означати, що, по-перше, знизиться рентабельність бізнесу і, по-друге, що ці витрати будуть перекладені на споживачів послуг. Зниження рентабельності означає, що людині, що займається секс-роботою щоб вижити, або віддати борги, або заробити на житло або вихід з «професією», доведеться працювати більше і довше — на знос. Перед ним постане вибір: шукати собі менш напружуюче і більш рентабельне заняття (якщо у нього є така можливість) або працювати нелегально.

Перекладання витрат на споживача означає зростання цін при збереженому приблизно на тому ж рівні (або навіть виросло) попиті. Платоспроможний попит буде задоволений за допомогою легального сегменту, а менше або неплатоспроможний (і тому нікуди не дівся, але підігрітий свідомістю що прямо зараз хтось може собі це дозволити, причому у схваленому державою закладі) знайде відповідь у вигляді нелегального пропозиції (упорядкованого у підпільні борделі або неупорядкованого та втіленого у вуличній проституції) в кращому випадку. У гіршому це буде просто насильство. При цьому всі кримінальні риси, властиві нелегальному сегменту секс-індустрії, зрозуміло, нікуди не дінуться.

Так, з нелегальною проституцією можна буде боротися. Розвинути бурхливу діяльність, створювати комісії та спеціальні силові підрозділи, соціальні служби з метою забрати жінок і їх дітей з вулиць, служби, спрямовані на ресоціалізацію та інше. Можна буде вести просвітницьку діяльність у школах, щоб не допустити «вільний і добровільний», а також не дуже, вибір на користь секс-роботи (правда, при цьому ще доведеться якось пояснювати чому ж держава це дозволяє, продаючи ліцензії. Втім, можна і ніяк не пояснювати: ведеться ж просвітницька діяльність про шкоду куріння і алкоголю поряд з його продажем у магазинах). На це все потрібно буде виділити кошти або взяти кредити і гранти. Дуже може бути, що коштів доведеться виділити більше, ніж вдасться виручити за продаж ліцензій або зібрати у вигляді податків. Втім, часто це так і працює, державне регулювання — штука ненажерлива.

Дискусія на моїй сторінці у Фейсбук, яку у своїй статті згадав Дмитро Бергер, була розгорнута навколо тексту виступу доктора Інгеборги Краус в парламенті Італії 28 травня 2018 року Німецька модель: через 17 років після легалізації. Повністю можна прочитати за посиланням, я дам окремі витяги (виділено мною):

«Ми допустили велику помилку, ввівши цей закон, і пішли шляхом, згубність якого мало хто міг уявити. Проституція не має нічого спільного з сексуальною свободою, це тільки про гроші. Прибуток від цього бізнесу величезна: ми говоримо про 15 млрд євро щорічних прямих транзакцій. Це стало важливою індустріальною областю, в якій жіночі тіла об’єктивуються і використовуються, як товар. Офіційно зареєстровано 3500 борделів. Але нам відомо, що існує мінімум стільки ж нелегальних. Отже, головна мета, якій було проголошено «вивести жінок з тіні», цілком провалилася.

Саме німецьке держава, нормалізувавши проституцію і гарантувавши тотальну декриміналізацію покупців сексу, сприяла величезного зростання попиту… Ця модель сексуальної експлуатації жінок також призвела до їх економічної експлуатації: вони заробляють 30 євро за один акт, тоді як за кімнату вони повинні заплатити близько 160 євро, плюс податок до 25 євро за один день. Тобто вони повинні «обслужити» 6 чоловіків, перш ніж почнуть заробляти. Вільний ринок капіталізму відбивається на цих жінок омерзительнейшим способом — їх тіла експлуатуються по максимуму…

Змінився склад жінок до проституції. З відкриттям Європи на схід, з’явилися жінки з найбідніших країн Європи: Румунії, Болгарії — і часто з національних меншин, таких як роми, які живуть в бідності. Сьогодні 95% жінок, які займаються проституцією, що походять з інших країн. Це стало проституцією бідняків. 30% цих жінок не досягли 21-річного віку. Часто їх приносять в жертву власні сім’ї заради фінансової вигоди… Вони не здатні сказати «ні», не здатні себе захистити… Умови роботи та рівень гігієни стали катастрофічними. З 400 тисяч проституйованих жінок (це кількість стосується лише осіб старше 15 років), тільки 44 (!) зареєструвалися, як незалежні підприємниці. Переважна більшість займається цим нелегально, що означає, що вони не мають доступу до соціальної системи, яка б дозволила їм звернутися до лікаря. Німецьке держава дозволяє експлуатацію цих жінок і підтримує їх пригнічення секс-індустрією, однак, не включає їх до системи соціального забезпечення…

З цим законом Німеччина перетворилася в сутенера для найбільш вразливих жінок в Європі. Німецькі політики і німецьке держава несуть історичну відповідальність за розвиток секс-індустрії, яка кожен день породжує тисячі жертв сексуального насильства, і робить на цьому прибуток…»

На мій погляд складно залишитися байдужим, якщо прочитати текст повністю, навіть не дивлячись на його певну ідеологічну зарядженість. Найменше мені хотілося б дискутувати про об’єктивізації жінок або про те, чи можна ставити знак рівності між купівлею сексу і насильством. Занадто вузько зводити всю проблематику виключно до експлуатації жінок (в тому числі тому що в об’єктивізації чоловіків теж немає нічого хорошого). Проблема об’єктивізації однією людиною іншого, експлуатації, несправедливо або примусово відчуженого праці, проблема насильства, нарешті, набагато ширша і виходить далеко за межі сексуального насильства і секс-роботи. (Один з головних аргументів проти того, щоб ставити знак рівності між будь-секс-роботою і зґвалтуванням: яким чином тоді в разі реального зґвалтування людина, що працює в секс-індустрії, зможе подати заяву про злочин і просити захисту? Відповіддю буде: так це твоя буденна реальність, ти кожен день добровільно йдеш на це, що в цьому конкретному випадку не так?)

Клієнт, який завжди правий, роботодавець, який готовий змусити найманого працівника робити все заради того, щоб задовольнити примхи клієнта — хіба це тільки про секс-індустрії? Хто більше зломлений і зґвалтований: жінка, яка змушена пускати когось у своє тіло, тому що інакше її дитині буде чого їсти — або людина, яка пише «Партія веде» в той час, як його дружину заарештували та утримують в катівнях КДБ? На мій погляд, ми занадто сильно зациклені на гендер і секс і занадто мало звертаємо увагу на насильство як таке.

Крім запропонованого вашій увазі доповіді доктора Інгеборги Краус можна ще ознайомитися з тезами представника Междунароной коаліції проти торгівлі жінками Джаніс Дж. Раймонд (Coalition Against Trafficking in Women International, 2003 р.) про наслідки узаконення проституції як різновиду працевлаштування у вигляді зміцнення секс-індустрії.

Так, ми можемо приймати ці доводи чи ні, і навіть можемо і далі не бажати їх і знати, проте виступ доктора Краус це позиція, озвучена у вигляді офіційної доповіді в Парламенті (Італії). Це приклад того, що в країні, де рівень неформальності набагато нижче ніж у нас, де люди в більшості своїй законослухняні, а держава є сильною, легалізація і нормалізація проституції не принесли очікуваних і обіцяних їх прихильниками результатів. Так, у нас може бути зовсім інакше, це лише приклад. Але це приклад, на який, як мінімум, варто звернути увагу.

І, звичайно, окремим рядком: ви можете не сприймати феминистскую риторику і ідеологію, ви можете відкинути аргументи, які пропонує феміністський рух, але ось вже йдеться (в офіційній доповіді в Парламенті, ще раз) ні багато ні мало про історичну відповідальність держави за особисті трагедії певних людей. Причому людей соціально депривованих або представляють певні етнічні групи або країни.

Німеччини чергову історичну відповідальність навісити навряд чи вдасться, а ось для більш слабких країн прецедент цілком може бути створений. І це теж варто брати до уваги, коли мова йде про таких ініціативах. Просто тому що якщо держава бере на себе працю щось узаконити і нормалізувати, та ще і набуває частку, беручи участь у перерозподілі прибутку (ліцензії, податки), то це автоматично означає відповідальність такої держави за те, що воно освятило своїми законами, і за всі наслідки таких рішень.

І це цілком справедливо, як справедливо і зворотне: якщо для держави буде кращим не брати участь у видачі дозволів на певну діяльність і не намагатися її нормалізувати, то годі й намагатися збирати з цієї діяльності податки.

«Як же так? — вигукують у цьому місці стурбовані державним благом усіх мастей. — Збір податків — священна ж корова, без нього і держава не держава. А тут такі обороти! Ну це ж гріх, до бюджету шматочок не відкусити». Тим більше якщо нам потім за бюджетний рахунок доведеться всіх їх то лікувати, то соціалізувати, а ще від насильства захищати і з дітьми їх возитися.

Відповідь буде рівно такий же, як і для будь-якої іншої діяльності. Якщо мова йде про організоване бізнесі з масою найнятих працівників і мільйонними оборотами — це одна історія. Ви в цьому випадку налогооблагаете і регулюєте діяльність організаторів сумнівного бізнесу і експлуататорів трудящих (сарказм, але в кожному жарті…) і своєї регуляцією прагнете обмежити можливості для зростання і залучення все нових і нових працівників (так?).

А самозайняті — це самозайняті. У тому числі об’єдналися в невеликі артілі. Ви як держава не змогли запропонувати їм інші варіанти зайнятості? Скажіть спасибі, в такому разі, що вони не крадуть і не сидять на допомогу. Які з цього ще й податки?.. Хіба що — соціальний внесок, щоб забезпечити доступ до системи охорони здоров’я та пенсійної системи. Так, нічого нового — все рівно так само, як і по відношенню до будь-якого іншого малому бізнесу, індивідуальної трудової діяльності. Ви ж ліберали і не моралісти? Відмінно, відповідайте. Ставтеся на загальних підставах. Ах, це не те, це інше, і це інше може вас захопити чимось таким і тому ви дуже просто хочете, щоб примусові медогляди були вписані окремим рядком?.. Так і якийсь індивідуальний діяч, ніяк не секс-працівник, теж може вас чимось заразити. Якщо припреться на роботу будучи хворим на грип або кір, або… не буде дотримуватися правил гігієни рук. Не хочете заразитися — не користуйтеся послугами секс-працівників. Або хоча б не вмовляйте їх робити це без презерватива — все просто. Які такі додаткові правила вам ще потрібні?

Залишилося сказати пару слів про шведської моделі і можна буде переходити до висновків. Шведська модель передбачає криміналізацію попиту при декриминализованном реченні і зараз піднімається на щит феміністським рухом і прихильниками боротьби з проституцією поліцейськими методами як варіант кращий і єдино можливий. Клієнт в цій моделі злочинець за визначенням і повинен бути покараний… якщо буде спійманий. У різних версіях реалізації шведської моделі кара йому загрожує різна: штраф, розголос, громадський осуд (оповіщення сім’ї, роботодавця та колег) і т. д. При цьому пропонувати секс за винагороду по-раніше можна і це ніяк не карається.

Виглядає це все дуже і дуже дивно і справедливим аж ніяк не виглядає. Нагадує кращі радянські практики і ще недавні реалії абсолютно симетричною боротьби з наркоманією. Наркомана ми зловимо і посадимо — і на цьому і заспокоїмося. А тих, хто продовжує при цьому «спокушати ближнього» — залишимо в спокої. Або навпаки, будемо пресувати їх, поки вони не дадуть свідчення проти свого клієнта. А не хочуть, щоб їх пресували, або не хочуть залишитися без країни — нехай працюють в тіні і максимально потай.

У підсумку все це не вирішує проблему, а призводить до ще більшої тінізації та беззахисності секс-працівників. Немає мети їх захистити або забрати з вулиць — є мета зловити більше покупців і зібрати побільше штрафів заради поліпшення звітності. В нашому випадку, повертаючись до рівня неформальності, це стане черговим джерелом заробітку для правоохоронців.

Так, все неминуче впирається в сильне і працює держава — нагадаю, це ліва ідея. Якби все працювало як задумано, як мріється тими, хто придумує правила і нормалізацію всього і вся — може, було б і не погано. (Може бути, не факт. Сильна держава в лівому сенсі дуже дорого обходиться, аж до того, що стає нерентабельним його утримувати, при цьому воно розростається і плодить регулювання без всякої міри.) Виявляється, тим часом, що це не працює або працює зовсім не так, як очікувалося навіть у випадку сильних державних систем з стійкими працюючими інституціями. Очікувати, що подібне краще або якось інакше запрацює у нас — як мінімум наївно. Як максимум — означає роботу на кінцевих бенефіціарів всіх цих викривлених практик.

Якщо ви відстоюєте ліберальні і ринкові принципи — вам варто бути послідовними. Якщо ви ставите лайки статті про те, що слід відмовитися від святенництва і моралізаторства стосовно секс-роботи — зробіть це для початку самі. Якщо це «просто робота» — значить, для неї буде достатньо тих самих принципів, що й для інших видів малого бізнесу. Якщо ви з одного боку підтримуєте Фопів і самозайнятих, а з іншого одночасно ратуете за якісь особливі правила, ліцензії і примусові медогляди — значить, у вас подвійні стандарти. А якщо ви при цьому ще й за те, щоб малий секс-бізнес об’єднувався в великий, бо це ж золота жила і чому держава і бюджет повинно втрачати можливість заробити — так нічого тоді стогнати, що великий рітейл лобіює таку регуляцію, яка зробить нерентабельними ваші дрібні магазинчики. Все чесно.

Якщо ви поділяєте феміністські ідеї, то принцип «моє тіло — моє діло» слід поширювати на всіх, і не робити вигляд, що секс-працівники — це люди якогось іншого сорту із зміненим свідомістю, які за визначенням не здатні приймати виважені рішення. Бо так на їх рішення переноситься ваше оціночне ставлення до даного питання. (Так, навіть не дивлячись на те що є дуже багато запитань яка така хороша життя штовхає людей на подібні рішення. Втім, не менше запитань яка така хороша життя штовхає людей кидати своїх дітей і їхати збирати полуницю в Польщу.)

І якщо ви хочете боротися проти експлуатації одних людей іншими людьми, проти об’єктивізації людини людиною і проти несправедливого перерозподілу результатів праці, так гендерні питання не мають до цього ніякого відношення. Це старе добре лівий рух за права трудящих. Ласкаво просимо до лав тих, хто намагається створити в Україні справжній профспілковий рух. І якщо ви збираєтеся повісити ці завдання на державу або створити державу, яка подбає і про мораль, і про здоров’я і про захист всіх і від усього — так це патерналізм і теж ліва ідея. Ні до якої свободі вона ніякого відношення не має. Наскільки вона має відношення до моралі — думки вчених розійшлися.

Прихильникам сильною і визначальної ролі держави в принципі є чим зайнятися і чого вимагати, навіть без свободи. Будь ласка, зверніть увагу на неблагополучні і бідні сім’ї. На систему освіти. Придумайте якусь таку регуляцію, щоб не було особливого інтересу укрупнювати секс-бізнес та залучати нових і нових молодих людей. Займіться реальною боротьбою з людським трафіком і рабством. Забезпечте самотнім жінкам з дітьми можливість влаштувати дитину в садок і працювати не в секс-індустрії, і так щоб їм вистачало заробленого на життя. Подбайте, нарешті, про вихованців дитбудинків — і щоб вони росли в нормальній атмосфері, і щоб виходячи звідти їм було куди піти і як себе прогодувати. Займіться тим, щоб запропонувати вибір і полегшити вихід з секс-роботи всім, хто побажає змінити рід діяльності. Якщо держава з вашої точки зору повинно бути сильним — так нехай тоді воно подбає про слабких, а не перебуває в числі тих, хто цих слабких доїть і не дає їм підняти голови.

Якщо ми бажаємо побудувати державу, яка в рівній мірі захищає всіх своїх громадян, то і правоохоронна, судова та законодавча системи не повинні ділити громадян на сорти в залежності від чого б то не було. «Моє тіло — моє діло», годі намагатися регулювати особисте життя і давати моральні оцінки, намагаючись підвести всіх під якийсь один стандарт. Єдине втручання та оцінка правоохоронців можливі у випадку факту насильства чи примусу до секс-роботи, при заяві про злочин, у разі злочини проти інтересів дитини. Гарантоване і неупереджений розгляд заяви про насильство, захист заявника, без якої-небудь прив’язки до його роду діяльності — єдино можливий спосіб реально зробити той самий моральний вибір, про який пише Дмитро Бергер.

І це набагато більш революційний крок, ніж просто обкласти певні категорії людей переліком правил і сонмом перевіряючих. Нічим це не краще, нагадує повернення до практик позаминулого століття, до нашивками на одяг або до приписом жити в смузі осілості. Це логічна пастка думати, що декриміналізація секс-роботи — це перший крок і він якийсь половинчастий, а ось легалізація і створення спеціальних правил — це так, це прорив, це по-справжньому. Саме декриміналізація є пріоритетним вибором з точки зору дослідників проблеми та правозахисних організацій.

Так, це не ідеальний відповідь. Він не вирішує всі проблеми і не допомагає боротися з проституцією як явищем. Тому він часто не подобається феміністкам і записним моралістам. Однак це відповідь із серії «не можеш допомогти — хоча б не заважай», «не знаєш як лікувати — хоча б не нашкодь». І це абсолютно правий підхід, по-хорошому консервативний, який обмежує втручання держави в особисте життя своїх громадян. В іншому випадку ми отримуємо на словах декларовані праві ліберальні ідеї, обіцянка свободи ринку і самореалізації, а на ділі — абсолютно ліві наміри всі зарегулювати і контролювати, в ідеалі ще створивши для цього нові чиновницькі структури або розширивши повноваження існуючих. Та ні, спроба все це змішати і не збовтувати зовсім не буде «центризму» — це буде обман виборця і той самий «лібертаріанський соціалізм», який проголошує своєю ідеологією партія СН. «Суп з чебурашки» (С). Якщо у нас така ж каша в голові — чого ми дивуємося і чого чекаємо від своєї влади?

Хочете бути вільними і дозволити бути вільними іншим людям — дайте, нарешті, таку можливість, всім. Особливо якщо вважаєте себе лібералом.

Ніякої легалізації проституції — тільки декриміналізація. І правова система, ефективно і не вибірково працює для всіх. Ось тоді ми і зробимо справді моральний вибір.

НАТАЛІ БЕЗМІН, ДЛЯ «ХВИЛІ»