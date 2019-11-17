Раніше подібні професори – історики ґвалтували Батьківщину, тепер вони ґвалтують своїх учениць

Професор звірячому вбитої Анастасії Єщенко, виступив в захист статевих стосунків викладачів з ученицями

Черговий професор-збоченець, колега пітерського доцента-расчленителя Олега Соколова – доктор історичних наук, професор Інституту історії Санкт-Петербурзького державного університету, лауреат премії Спбду “За фундаментальні досягнення в науці” Павло Кротов, директор НДЦ “Меншіковскій інститут” і викладач по-звірячому вбитої Анастасії Єщенко, виступив на Бі-Бі-Сі з пропагуванням статевих стосунків викладачів з ученицями. Ось що він сказав:

“Коли одружуються професора на студенток тією ж спеціальністю, у них, як правило, однакова освіта, інтереси, система цінностей. Це завжди було характерно, поширене, але поширена лише серед високоосвічених людей.

Народу, більш широким масам, це незрозуміло — і ніколи не буде зрозуміло… Зараз це народне мислення переважає, більшість людей вважають, що це нездорові прояви. Це масова психологія.

Але є група — вузьке стан високоосвічених людей, які думають по-іншому, ніж маса. Ці люди вважають, що можна досягти щастя з великою різницею у віці… Я всі три рази одружився на студенток, своїх учнів. У перший раз — в 30 років, зараз ось в третій раз. Мені 58 років… Різниця у віці 33 роки у мене з дружиною. З другої була різниця 21 рік, з першої — 13. У першій вік 18 років, у другій 19, третьої зараз 24 роки”, – заявив Кротів.

Дуже цікаво, як він наполегливо зараховує себе до касти обраних – вузького прошарку високоосвічених людей! Мовляв, вам, бидлу, не зрозуміти!

Чи Не час і в Росії, як у всіх цивілізованих країнах, наприклад, у Франції, США та ін. прийняти закон: зазіхнув такий гнилий професор-збоченець на честь безправною студентки, відразу виліт з університету без права викладання довічно?

Гнати їх всіх – таких професорів і доцентів – спати в коробках під мостом де-небудь в Каліфорнії! Давно пора провести тотальну переатестацію всього викладацького складу Внз. Абсолютно кожного пропустити через фільтр. Очевидно ж, що ні довідки про судимість, ні РИНЦ позитивного ефекту не дають, навпаки, розкладають.

Раніше подібні професори – історики ґвалтували Батьківщину, тепер вони ґвалтують своїх учениць! Люстрацію!

доктор психології Валерій Розанов