Лукашенко виключив появу російських танків в Польщі

Білорусь і Росія не збираються висувати танки проти Польщі. Про це заявив Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах.

Президент зазначив, що Білорусь завжди була відкрита для Польщі, так як це одна з найбільш близьких їй країн. І республіка готова до тісних, дружніх відносин, додав він.

На думку Лукашенка, коли між Мінськом і Варшавою почали зав’язуватися такі відносини, Польща почала підігравати Євросоюзу і США. “Тільки ніколи не брешіть полякам, що ми тут з Росією створюємо якийсь альянс, щоб висунути танки проти вас”, — сказав глава держави журналістам, додавши, що такого не станеться.