У Гончарука взялися за малозабезпечених та водіїв: що це значить

15 листопада на офіційному сайті Кабінету міністрів України з’явилася інформація про те, що уряд планує проводити реформи, щоб перевести ряд бюрократичних процедур в цифровий формат.

Одне з нововведень стосується водійських прав, в Кабміні їх теж вирішили оцифрувати. Тепер процедуру відновлення втрачених або вкрадених водійських прав можна буде здійснити в онлайн-режимі:

«Онлайн можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила поки що стосуються посвідчень нового зразка, видані після 1 січня 2013 року».

Інше нововведення стосується надання юридичної допомоги малозабезпеченим українцям. Тепер запит можна буде подати без довідки про доходи. Незаможним українцям також будуть компенсувати витрати на судові позови. Як передають у Кабміні, такі реформи поліпшать якість допомоги, які не можуть за неї заплатити.

«Воно дозволяє адвокатам відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних виробництвах, які раніше оплачували самі громадяни. Це поліпшить якість надання допомоги людям, які не можуть оплатити».

У найближчі терміни цей законопроект Кабінет міністрів передасть на розгляд у Верховну Раду.