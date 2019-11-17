«Шваль повылазила зі своїх засцанных кутів і вимагає світу», — Касьянов

Цей миролюбний обиватель не зауважив (і не бажав помітити!) як його дружину і дочку зґвалтували у нього на очах, а його самого вигнав з ніг до голови. Нічого-нічого… Через пару років кров і образи забудуться. Долар стане по вісім. І можна буде знову їздити в Крим. Лише б не було війни!..

Головне – щоб не стріляли!..

У травні-червні 1940-го року 90% населення колись великої країни так хотіло припинення війни, що готове були на все заради світу – навіть на окупацію. А що окупація?.. Головне – щоб не стріляли!..

Про це пише у Фейсбуці відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

В окупованому Парижі театр процвітав, естрада била рекорди, майбутні французькі зірки – Едіт Піаф, Жерар Філіп, Луї де Фюнес, і багато, багато інших – «стартували» як раз перед німцями. Французький кінематограф в Третьому Рейху обігнав Голлівуд…

Що тут запитати з обивателя, який прагне вижити при будь-якому режимі?.. Хіба людині потрібна та Франція, Англія чи Німеччина?.. Потрібна війна?.. Йому головне долар по вісім, і щоб влітку в Крим пускали.

При цьому боягузливий обиватель глибокодумно береться міркувати про де Голля, про ролі Франції у другій світовій війні, про «героїзм» старого маразматика Петена, який своїми закликами до капітуляції «врятував сотні тисяч життів» — на думку обивателя…

Того самого обивателя, який у 2013-2015-м сцал окропом під своїм диваном, боячись усього на світі – майданівців, міліції, війни, бомбардування, долара за двадцять, і що можуть бити по обличчю… Тепер ця шваль повылазила зі своїх засцанных кутів і вимагає світу…

Я тут недавно писав вже — не про де Голля, і не про взяття Парижа танкістами Леклерка, а про тих дев’ятьох з десяти, які своєю боягузтвом, а гірше того – своєю байдужістю прирікають на смерть кожного десятого, яким не все одно.

Але наші доблесні диванні хом’ячки побачили інше – побачили, що Шарль де Голль був ніхто без підтримки Британії та США. Був настільки ніхто, що навіть переможені німці дивувалися появи французів серед переможців Другої світової війни. Це побачили наші хом’ячки. І це – правда.

Але тільки половина правди. Тому що у Франції було стільки зрадників, стільки колаборантів, що розстрілявши після війни пару тисяч, уряд де Голля було змушене оголосити амністію, тому що платити податки було б нікому.

Тому що обивателі взяли верх у своєму прагненні жити, і заодно відправили на смерть за роки окупації 70 тисяч євреїв, 20 тисяч партизанів і більше 30 тисяч заручників. За роки щасливого окупації…

Обиватель завжди правий. Той обиватель, якому пощастило не потрапити в Заксенхаузен, той обиватель, якого не відправили на роботу до Німеччини, або не мобілізували на Східний фронт… той обиватель, якому пощастило не потрапити в списки заручників, расстреливаемых німцями після чергової атаки партизан.

Але не потрапив ні в які списки обиватель цих незручність не помітив. Цей миролюбний обиватель не зауважив (і не бажав помітити!) як його дружину і дочку зґвалтували у нього на очах, а його самого вигнав з ніг до голови. Нічого-нічого… Через пару років кров і образи забудуться. Долар стане по вісім. І можна буде знову їздити в Крим. Лише б не було війни!..