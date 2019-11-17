Форсуючи процеси, Зеленський заганяє себе в пастку — політолог

Роман Бессмертний заявив, що Єрмак активно спілкується з Сурковим. Так ось, за моєю інформацією, це правда, пише сьогодні у Фейсбуці політолог Юрій Романенко.

Спілкування з Сурковим дійсно активне. У Суркова є плани приїхати сюди у складі невеликої неофіційної делегації на початку січня, щоб розрулити ситуацію з Донбасу.

Проте очевидно, що таке потай зробити буде неможливо, бо в Україні все зливається.

Тому це викличе політичну кризу для Зеленського, бо в світлі злитих записів про переговори Суркова і Бородая для патріотичного табору Сурков буде як червона ганчірка.

До речі, варто звернути увагу на заяву Разумкова, що перед Новим роком потрібно прийняти закон по Донбасу.

Питання тільки, навіщо поспішати, якщо немає рамкових угод з Росією і європейськими партнерами в рамках Нормандії.

Тому, мені здається, що Зеленський, форсуючи процеси, заганяє себе в пастку.

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Помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак має контакти з російськими «кураторами» бойовиків на Донбасі: віце-прем’єром Кремля Дмитром Козаком, Володимиром Сурковим і Адміністрацією президента РФ в цілому.

Про це напередодні в ефірі телеканалу «Эспресо.TV» заявив дипломат Роман Безсмертний.

«Якщо аналізувати це особу, то він досить серйозно інтегрований в російський істеблішмент і він спілкується не тільки з Козаком.

Він спілкується з Сурковим, він спілкується з оточуючими Суркова дуже тісно. Він спілкується з багатьма в Адміністрації Путіна», — повідомив Безсмертний.

При цьому дипломат також зазначив, що у випадку з цими контактами, мова йде не про особисту позицію Єрмака, а про виконання «доручень Зеленського».

«Треба розуміти те, що говорить і озвучує Єрмак, це те, що думає, і те, що робить президент Зеленський. Не розділяйте ці речі», — підкреслив Безсмертний.

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