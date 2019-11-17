«Полювання на ватного бандита»: блогера, який побив ветерана АТО, облили фарбою

У п’ятницю, 15 листопада, у Хмельницькому біля будівлі міського районного суду активісти облили фарбою блогера Артура Сороченко, якого затримали після побиття ветерана АТО.

Його атакували перед черговим засіданням суду по справі про нанесення їм тілесних ушкоджень ветерану АТО.

Як видно на опублікованому відео, Сороченко прийшов на засідання суду з групою підтримки.

При цьому в будівлі суду між активістами і захисниками блогера відбулися зіткнення, а порядок на вулиці забезпечували кілька десятків поліцейських.

Зазначимо, що відео з атакою на Сороченко активно прокоментували користувачі Мережі:

«Нарешті приємна новина», «Тополиний пух квадрат півень», «Молоді! А цьому жирному пі*арас треба зрозуміти, що в язниця для нього це гарантія здоров’я та життя», «Треба його ж методами. Чого він боїться — він боїться бути опущеним. Тому його потрібно сечею облити і все. Для нього це буде найкраще покарання», «Молодці хлопці валіть цю московську нечисть», «Чому цю сволоту на Росію не відправити?».





