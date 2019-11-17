Україна зазнала тяжкої втрати на Донбасі: трагічна новина з фронту

У суботу, 16 листопада, в зоні операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба ООС.

За даними штабу, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

“Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що з початку поточної доби окупанти вогневої активності на Донбасі не проявляли. Втрат з української сторони не зафіксовано.