В Одесі розгорівся гучний скандал-за ростб і війни на Донбасі

В Одесі розгорівся гучний скандал у зв’язку з показом російських пропагандистських каналів в одній з чебуречних.

Про це повідомляється «Пухнастий українобот» в Twitter.

«Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують «росія 24», — йдеться у підписі до світлини, на якому можна побачити телевізор, де дійсно транслюється російський пропагандистський канал.

При цьому, на питання про те, наскільки це правомірно, персонал відповів, що не тільки вважає це правильним, але ще і назвав війну на Донбасі громадянської.

У мережі стали бурхливо обговорювати те, що сталося.