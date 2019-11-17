Бойовик Ходаковський пригрозив українським добробатам на Донбасі

Колишній командир терористичного батальйону Донбасу «Схід», вбивця українських захисників Ходаковський Олександр заявив під час інтерв’ю пропагандистським засобам масової інформації, що підрозділи незаконних збройних формувань готові дати «гідну відсіч» українським добровольчим батальйонам в «сірій зоні» після того, як буде повністю завершено розведення військ на Донбасі.

Таким чином, Олександр Ходаківський зазначив: «Ми добровольці 2014 року знаходимося в низькій позиції. Ми цілком їм складемо конкуренцію і ми готові сьогодні задіяти свої можливості, щоб вибити звідти націоналістів і ми впораємося без зайвих клопотів. Якщо туди заведуть добровольчі батальйони, ми теж туди зайдемо зі мною на чолі. Все залишається на совісті наших керівників. На сьогоднішній день ми такий сценарій передбачаємо, ми готові відреагувати. За мною стоїть дуже пристойна озброєна сила».