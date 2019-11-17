«Мене здивувало»: Шевченко запитав з футболістів України після гри з Сербією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко здивований такою провальною грою своїх підопічних у дебютах кожного з таймів.

«Чому не грали добре з перших хвилин? Те ж саме запитав сам у хлопців. Мені взагалі не сподобалося початок кожного з таймів. Можливо, позначилися окремі фактори, адже потім ми заграли і йшли вперед. Починали неважливо, допускали помилки, при пропущених м’ячах де-то дарма розтягувалися. Але в підсумку зуміли перевернути ситуацію, знайти правильні шляхи до воріт Сербії і забити свої голи, які вважаю цілком заслуженими. Сидорчук провів дуже хороший матч, Коваленко дає привід для радості», — цитує наставника кореспондент Оглядач.