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«Мене здивувало»: Шевченко запитав з футболістів України після гри з Сербією

17.11.2019

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко здивований такою провальною грою своїх підопічних у дебютах кожного з таймів.

«Чому не грали добре з перших хвилин? Те ж саме запитав сам у хлопців. Мені взагалі не сподобалося початок кожного з таймів. Можливо, позначилися окремі фактори, адже потім ми заграли і йшли вперед. Починали неважливо, допускали помилки, при пропущених м’ячах де-то дарма розтягувалися. Але в підсумку зуміли перевернути ситуацію, знайти правильні шляхи до воріт Сербії і забити свої голи, які вважаю цілком заслуженими. Сидорчук провів дуже хороший матч, Коваленко дає привід для радості», — цитує наставника кореспондент Оглядач.

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