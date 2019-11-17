Без тепла і світла: українська місто опинилося на межі катастрофи

У Новому Роздолі Львівської області – критична ситуація з опаленням, крім того, кілька районів міста залишилися без електрики, під загрозою постачання води на деякі вулиці.

Про це 17 листопада повідомила прес-служба «Нафтогазу України» на сторінці в Facebook. «Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, з-за надмірного навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони», – наголошується в тексті.

У зв’язку з цим компанія запросила працівників Новороздольской ТЕЦ, а також працівників, що звільнилися з-за невиплати заробітної плати попереднім управителем з травня-2019, на зустріч у понеділок, 18 листопада.

У повідомленні говориться, що найнята компанією поліція охорони повинна забезпечити доступ на цю зустріч працівників ТЕЦ, як діючих, так і тих, які нещодавно звільнилися з-за невиплати зарплати.

«Нафтогаз» підкреслив, що працює не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздола і Новояворівська, але і над тим, щоб повернути фахівців.

«Адже люди не отримували зарплату від минулого керуючого «Гарант Енерго М» протягом 5 місяців. Ми розуміємо, що частина людей вимушено звільнилася, щоб отримати право на допомогу від держави і хоч якось годувати свої сім’ї. Ці люди отримають право повернутися», – заявила прес-служба.

У «Нафтогазі» додали, що першим завданням є забезпечення наявності фахівців для підготовки обладнання і мереж до запуску.