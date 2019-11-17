У Києві в гуртожитку зірвалася граната: двоє загиблих

На Троєщині в Києві ввечері в суботу, 16 листопада, в гуртожитку на вулиці Карла Маркса, 23 стався вибух гранати.

У результаті загинули двоє осіб – один миттєво, а другий вже після прибуття медиків.

“Зупинилося серце, не встигли навіть спустити вниз”, – сказано в повідомленні про другу жертву.

Поліція підтвердила інцидент, уточнивши, що повідомлення про нього копи отримали о 21:00.

За даними журналістів, граната в момент вибуху була на підлозі. “Видно, кинули і хотіли втекти, перший встиг тільки повернутися, другий відскочив на три метри і прожив ще 25 хвилин”, – відзначили в dtp.kiev.ua.

За словами свідка, вона вийшла покурити і почула “хлопок”. Коли жінка заглянула в кімнату, звідки почула різкий звук, то побачила, що двоє чоловіків лежать на підлозі, передає espreso.tv.

Як стало відомо, загиблі працювали у Києві будівельником і охоронцем.

На місці працювала поліція, кілька бригад “швидких” і рятувальники.