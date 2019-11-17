У Лаврова стверджують, що ніколи не говорили, що не повернуть Україні захоплені судна

У зовнішньополітичному відомстві країни-агресора Російської Федерації, головою якого є Сергій Лавров, заявили, що ніколи раніше не заперечували того, що повернуть українській державі захоплені у Керченської протоки українські військові кораблі.

Більш детально про це МЗС РФ повідомило у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, у повідомленні йдеться: «Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні судів, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом провокації в районі Керченської протоки.

Ще в червні поінформували посольство України в Москві про наявні в рамках російського законодавства можливостях, що Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів».

Наскільки відомо, сьогодні незаконно захоплені українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії Керчі. А забрати українські судна повинні знаходяться в Чорному морі біля берегів Криму українські буксири «Титан», «Гайдамака» та «Сапфір».