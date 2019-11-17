«Грошей немає»: у Дніпрі на очах розвалюється Потьомкінський палац

У соціальній мережі Фейсбук з’явився фоторепортаж, на якому відображено гнітюче стан Потьомкінського палацу.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Є у нас мер, який дуже любить наше місто. А є палац, з якого, за офіційною версією, почався місто, який він дуже любить. І ось на фото цей палац (Потьомкінський, якщо хто не зрозумів), і йому …па. Коли дивишся на нього, то стає дуже сумно і навіть образливо… Виявляється, що прямо зараз триває процедура оформлення документів для реконструкції. Але грошей немає», — написав автор повідомлення Станіслав Лифлянчик.

Палац імперського намісника краю князя Потьомкіна є одним з найстаріших будівель в Дніпрі (завершення будівництва датується 1789-1790 роками.

Проектував палац зодчий В. Е. Старов, який займався і проектування всього міста Катеринослава (нині – Дніпро). Палацу відводилася важлива композиційна роль у формуванні міського центру на великому пагорбі, а трипроменева система вулиць сходилася на головній площі перед палацом. Незважаючи на пишність палацу, його господар так жодного разу і не побував у ньому. Після смерті князя Потьомкіна у 1791 році, палац прийшов в запустіння. В кінці 1830-х років Микола I подарував будинок місцевому дворянству.

Палац був відреставрований зі зміною його первісного плану за проектом архітектора В. П. Тасова. У перебудованому приміщенні проходили дворянські збори, вибори, розміщувалися канцелярії губернського і повітових предводителів дворянства. З 1849 року там розмістився музей старожитностей.

Під час II світової війни будівля згоріла — від колишнього палацу залишилися тільки стіни і колони. У 1952 році палац був відреставрований і перебудований.