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«Ніколи цього не буде!» Лукашенко дав потужний обіцянку Україні

17.11.2019

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що його армія не буде проявляти агресію проти України або Польщі.

Таку заяву він зробив у неділю, 17 листопада. Про це пише БелТА.

«Ви знаєте, під чию дудку іноді танцює Польща (має на увазі ЄС і США, – прим.ред.). Але це міцна держава, вже має свою позицію в Євросоюзі. Ми це цінуємо. Якщо ви хочете з нами співпрацювати — будь ласка, давайте. Тільки ніколи не брешіть полякам, що ми тут з Росією створюємо якийсь альянс, щоб висунути танки проти вас. Ніколи цього не буде ні у вас, ні щодо України», – підкреслив він.

За словами Лукашенка, Білорусь ніколи нікому не погрожувала і не буде, незважаючи на наявність «найбільш боєздатної армії» в СНД.

Натовці і Захід оцінюють як найбільшу в СНД мобільний, дисципліновану, боєздатну армію. Росія перевершує нас за обсягом і ядерної зброї. А найбільш боєздатними, я читаю їх думки, вони оцінюють нас. Але ми ніколи нікому не погрожували і ніколи не будемо погрожувати. З нашої території загроз ніколи не буде. Тільки відповідні адекватні, симетричні, але якщо далеко зайдуть, і асиметричні відповіді на їх дії», – заявив президент Білорусі.

 

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