У Словаччині поліцейські зловили кілька машин з 700 кг українського бурштину

Український блогер Карл Волох опублікував на своїй сторінці в Facebook інформацію про те, що після того як в серпні 2019 року Володимир Зеленський приїхав на нараду з Закарпатськими митниками, ситуація особливо не змінилася.

Нещодавно зафіксували випадок великої контрабанди.

Скріншот посту, Facebook Карл Волох

“Як відомо, найрадикальніший спосіб боротьби з контрабандою на митниці – коли сонцесяйний президент особисто розганяє її керівництво і призначає нових начальників – політично грамотних, ідеологічно правильно пофарбованих. Саме так сталося на Закарпатті під час історичного візиту і супутньої наради з митниками”, – пише блогер.

За словами Волоха, словацькі поліцейські затримали кілька українських автомобілів з рекордною партією бурштину. Його везли з України в Словаччину, щоб потім відправити до Гонгконгу. Волох зазначив, що не можна говорити про те, що факт контрабанди на західному кордоні України вдалося повністю викорінити після того, як Володимир Зеленський розпорядився звільнити колишнє керівництво митниці.

Волох з іронією додав, що Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, може засудити дії сусідньої держави в дискредитації зусиль у правоохоронній системі від президента.

Волох додав, що деякі користувачі відзначили, що самим по собі є дивним факт того, що затримали саме партію бурштину. Адже з його незаконним видобутком вже повинні були закінчити, а легальний ще не запровадили.

Нагадаємо, у Словаччині затримали українців, які перевезли 700 кг нелегального бурштину

Контрабандисти перевозили бурштин у трьох автомобілях, його загальна вартість – 550 тис. євро. У п’ятому ятницю, 15 листопада, окружний суд міста Кошице (Словаччина) розглядав клопотання прокурора про тримання під вартою чотирьох українців, яких звинувачують у контрабанді бурштину. Йдеться про рекордні майже 700 кг коштовного каміння. Три автівки з нелегальним бурштином успішно пройшли український кордон на початку тижня.

Українців затримали у словацькому місті Кошице біля офісу міжнародної компанії перевезення вантажів DHL Express. Бурштин вони намагалися переправити до Гонконгу.

Контрабанду словацькі митники виявили під час огляду трьох автомобілів. У Skoda octavia було виявилено 288 кг бурштину, у Mercedes-Benz – 36 кг, у ще одній Skoda Octavia – до 374 кг бурштину. Разом – 698 кг за орієнтовною ціною 550 тис. євро.

Розслідування довело, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок, 12 листопада, вранці через українсько-словацький прикордонний перехід «Малі Селменці – Велке Слеменце».

Нині Василь П., Йосип С., Василь Д. та Богдан О. перебуватимуть під вартою. Двоє з них вже мали проблеми із законом на території Словаччини. Вони займалися контрабандою сигарет і отримали депортацію.