Росія хоче, щоб Україна погодила закон про особливий статус Донбасу з ОРДЛО

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив загальну думку російський влади в тому, що Україна гарантовано буде погоджувати новий закон про особливий статус Донбасу з так званими керівниками ОРДЛО.

Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС.

Уточнюється, що в Кремлі не розуміють лише механізм майбутнього узгодження закону.

«Це такий наріжний закон, а головне, його треба узгодити з «ДНР» і «ЛНР», а досі Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі? Тобто тоді з’явиться більше питань», — підкреслив спікер Кремля.

За словами Пєскова, «нормандська четвірка» розраховує на те, що українська сторона розуміє, як вони будуть далі поводитися і що будуть робити з цим законом».

Як відомо, термін дії закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» закінчується вже 31 грудня 2019 року. Так що з початком нового 2020 року питання про особливий статус має бути вирішено в найкоротші терміни під уникнення невизначеності.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), в тому числі в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.