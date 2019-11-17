Новостворена Водолазна школа ЗСУ випустила перших фахівців-підводників

В Одесі відбувся перший випуск водолазів у новоствореній Водолазній школі Збройних сил України.

Про це 16 листопада повідомило про Інформагентство Міноборони “АрміяInform“.

“Перша група курсантів завершила 8-тижневий базовий курс підготовки за спеціальністю «водолаз». Найближчим часом випускники, більшість з яких військові моряки, підсилять пошуково-рятувальні підрозділи та підрозділи спецпризначення національного військового флоту. Крім того, в школі навчалися представники Національної поліції та Управління Державної охорони України”, – ідеться в повідомленні.

Як розповів начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олексій Нестеров, навчальна програма підготовки максимально адаптована до стандартів НАТО. Курсанти працювали лише на сучасному водолазному спорядженні й новітніх зразках водолазної техніки та обладнання, яке стоїть на озброєнні провідних водолазних підрозділів передових країн світу.

За задумом викладачів та інструкторів Водолазної школи, особливістю цього навчального курсу було відпрацювання практично щодня водолазних спусків на різні глибини за різними напрямами, які передбачала програма підготовки.

“Ми поставили перед собою амбітну мету – не лише домогтися, щоб курсанти відпрацювали під водою понад 650 хвилин, а передусім привити їм професійні навички водолаза, який на високому рівні виконує завдання під водою та впевнено почувається на різних глибинах”, – розповів Нестеров.

За його словами, на глибині до 20 метрів водолази виконували завдання до 500 хвилин, далі програма курсу ускладнилась – протягом 150 хвилин слухачі малі пробути на глибині до 30 метрів.

Майбутні водолази спускалися під воду спочатку в басейні, а далі біля причальної стінки у море – фактично в реальних умовах за будь-яких температурних режимів. Безпосередньо в морі вчилися підводному орієнтуванню, пошуку та ідентифікації затонулих предметів, їх підйому на поверхню.

“Левову частку часу біля води водолази проводили під час огляду підводної частини корпусу кораблів та пошуку на дні вибухонебезпечних предметів та інших завдань за новою програмою. Лише вчора ввечері курсанти повернулися з моря, де з борту морського водолазного судна “Нетішин” виконували вправи на залік у відкритому морі на глибинах до 30 метрів, а сьогодні зранку вони вже стояли на урочистому шикуванні з нагоди присвоєння їм відповідних кваліфікацій”, – розповів капітан 1 рангу Олексій Нестеров у суботу.

Важливим елементом у плані набуття нового досвіду була можливість відвідати сучасні протимінні кораблі країн Північноатлантичного альянсу, які нещодавно з дружнім візитом заходили до Одеси.

Зокрема, на борту протимінного корабля ВМС Італії NUMA курсанти особисто ознайомитись із процесами планування, організації робіт щодо пошуку, ідентифікації, класифікації та розмінування вибухових предметів під водою за стандартами НАТО. На власні очі побачили якою є ефективною в роботі спеціальна техніка і майно, що використовуються для забезпечення проведення відповідних робіт. Приміром, італійці продемонстрували, як за допомогою спеціального обладнання корабля у потенційно небезпечному районі можна водночас виявити декілька підозрілих об’єктів на глибині та як їх додатково обстежити підводним телекерованим апаратом.