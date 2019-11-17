Передача катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу” відбудеться сьогодні вночі, – Бутусов

Група українських буксирів, які направляються для прийому захоплених Росією катерів, в 20:00 пройшла мис Меганом біля берегів Криму.

Про це повідомив в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

“Наші буксири супроводжують ракетний катер ВМФ РФ “Івановець” і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ “Бездоганний”. Місце зустрічі із загоном російських кораблів, буксирующих захоплені катера – в 60 милях від Меганома. Передача катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу” відбудеться сьогодні вночі”, – зазначив він.