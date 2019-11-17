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В Україні хочуть запустити платіжну систему PayPal: інструкція користування

17.11.2019

Національний банк України висловив готовність видати ліцензію для роботи в Україні міжнародної платіжної системи PayPal.

Про це повідомляє itsider.

Але, за повідомленням відомства електронній системі потрібно дати запит про вихід на український ринок.

PayPal — найбільша дебетова електронна платіжна система. Дозволяє клієнтам сплачувати рахунки і покупки, відправляти і отримувати грошові перекази. У світі налічується 164 мільйона користувачів. Україна ще не є її споживачем, які мають повний доступ до всіх функцій системи. Але все ж, деякі послуги системи працюють на території України.

Як варіант: можна оплатити товари у міжнародних онлайн-магазинах, відправляти перекази на рахунки, поповнювати свій рахунок тощо.

Але все одно, більшість функцією українцям недоступні.

Система не дозволяє Україні:

  • PayPal Zero — нараховувати гроші у валюті
  • SRW Send — Receive — Withdrawal — можна зберегти баланс у своєму акаунті і в разі потреби перерахувати його на карту.
  • Local Currency — ведення в місцевій валюті.

Правила використання PayPal на території України:

  • Необхідно наявність банківського рахунку або картки для реєстрації потрібно перейти на сайт і ввести свої дані: paypal.com.
  • Виберете «Sign Up», країну і мову.
  • Визначення тип рахунку (залежить від того, які цілі ви переслідуєте): рахунок “Особистий” допоможе купувати і робити перекази всередині країни, “Бізнес” відкриє доступ компаніям відразу для декількох осіб, а ось “Прем’єр” дасть можливість продавати і купувати товари онлайн.
  • Після чого потрібно ввести особисті дані в анкету, система вимагатиме підтвердити документи.
  • Далі карта прив’язується до основного рахунку, вся інформація зберігається і “Продовжити”.
  • Виконайте перехід по посиланню в “Мій рахунок” і слідуйте вказівкам системи.
  • З вас знімуть 2 долара і відправлять вам особистий код.
  • Введіть код і завершіть процедуру
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    Крім того оплата через PayPal проводиться досить просто:

  • Як тільки завершиться процедура реєстрації, так відразу система відкриє доступ до розрахунку за покупки на різноманітних торгових онлайн-майданчиках світу.
  • Вибирайте ту покупку, яка вас зацікавила, вкажіть метод доставки і контакти, після чого вибирайте варіант оплати PayPal.
  • Після входите у віртуальний гаманець і підтвердіть операцію.
  • Знімаються гроші за товар з рахунку.

    • Як видно, система досить проста і зручна у використання, як для особистих цілей, так і для бізнесу.

     

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