В Україні хочуть запустити платіжну систему PayPal: інструкція користування

Національний банк України висловив готовність видати ліцензію для роботи в Україні міжнародної платіжної системи PayPal.
Про це повідомляє itsider.
Але, за повідомленням відомства електронній системі потрібно дати запит про вихід на український ринок.
PayPal — найбільша дебетова електронна платіжна система. Дозволяє клієнтам сплачувати рахунки і покупки, відправляти і отримувати грошові перекази. У світі налічується 164 мільйона користувачів. Україна ще не є її споживачем, які мають повний доступ до всіх функцій системи. Але все ж, деякі послуги системи працюють на території України.
Як варіант: можна оплатити товари у міжнародних онлайн-магазинах, відправляти перекази на рахунки, поповнювати свій рахунок тощо.
Але все одно, більшість функцією українцям недоступні.
Система не дозволяє Україні:
- PayPal Zero — нараховувати гроші у валюті
- SRW Send — Receive — Withdrawal — можна зберегти баланс у своєму акаунті і в разі потреби перерахувати його на карту.
- Local Currency — ведення в місцевій валюті.
Правила використання PayPal на території України:
Крім того оплата через PayPal проводиться досить просто:
Як видно, система досить проста і зручна у використання, як для особистих цілей, так і для бізнесу.