Венеція чекає нового повені, але просить туристів не роз’їжджатися

Венеція, яка постраждала від найпотужнішого за 50 років повені, побоюється нового припливу. Місто оцінив свої збитки в мільярд євро, і дуже сподівається на допомогу у відновленні найбільш цінних культурних об’єктів.

У неділю, 17 листопада, близько 13.00 рівень води в місті становив 150 сантиметрів. Після цього повінь пішла на спад, у кварталі Пунта делла-Салюте вода стояла на позначці 148 див. Тим не менш, фахівці не виключають, що в найближчі дні рівень води знову підніметься, можливо до 160 см і вище.

В місті вже сформувалися команди волонтерів-рятувальників. 280 добровольців готові моніторити ситуацію у Венеції, надавати допомогу городянам, визначати нагальні потреби міста.

Збитки від повені влада Венеції оцінили в мільярд євро. Найбільше постраждала туристична галузь. У Венеції вже розповсюдили звернення до туристів з проханням по можливості затриматися в місті. Потерпілому місцевому бізнесу вкрай потрібна фінансова допомога в ці важкі дні, і найкраще, що можуть зробити туристи для Венеції, це підтримати продавців, екскурсоводів, готельєрів, ресторани і кафе.

Також мерія Венеції оголосила збір коштів на реставрацію найбільш цінних культурних об’єктів. Відправивши SMS на номер 45 500, всі небайдужі зможуть пожертвувати два євро на відновлення міста.

Мер Венеції пообіцяв, що з 18 листопада в місті знову запрацює соціальна інфраструктура, поновляться заняття в школах. У найближчі дні планується завершити ремонт в оперному театрі «Ла Феніче», щоб 24 листопада артисти змогли знову вийти на сцену.