«Дружина бідна буде!» Богдан здивував українців особистим листуванням в мережі

Глава Офісу президента України Андрій Богдан розсмішив мережа коментарем до посту киянки Маргарити Мендель.

Так, під одним із фото користувачки Facebook він залишив повідомлення: «Запит прийми (в друзі в соцмережі. – Ред.)».

Мендель не відреагувала на прохання в коментарях, але присвятила цьому окремий пост.

Дівчина зробила скрін повідомлення голови ВП, написавши: «Все не можу зрозуміти… Богдан одружений або за дівчатами бігає?»

Користувачі з гумором висловилися щодо ситуації. «Одне іншому не заважає», «Це питання поставлено на рівні державного», «Людина хоче поєднувати корисне з приємним», «Куди не глянь – одна політика», «Бідна буде його дружина», – жартують коментатори.

Фото, яке прокоментував Богдан

facebook.com/mendel.rita

Скріншот

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Скрін коментарів користувачів

Пропонуємо подивитися і інші фото Маргарити Мендель:

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita

facebook.com/mendel.rita