«Дружина бідна буде!» Богдан здивував українців особистим листуванням в мережі

Глава Офісу президента України Андрій Богдан розсмішив мережа коментарем до посту киянки Маргарити Мендель.
Так, під одним із фото користувачки Facebook він залишив повідомлення: «Запит прийми (в друзі в соцмережі. – Ред.)».
Мендель не відреагувала на прохання в коментарях, але присвятила цьому окремий пост.
Дівчина зробила скрін повідомлення голови ВП, написавши: «Все не можу зрозуміти… Богдан одружений або за дівчатами бігає?»
Користувачі з гумором висловилися щодо ситуації. «Одне іншому не заважає», «Це питання поставлено на рівні державного», «Людина хоче поєднувати корисне з приємним», «Куди не глянь – одна політика», «Бідна буде його дружина», – жартують коментатори.
Фото, яке прокоментував Богдан
facebook.com/mendel.rita
Скріншот
Скрін коментарів користувачів
Скрін коментарів користувачів
Скрін коментарів користувачів
Скрін коментарів користувачів
Скрін коментарів користувачів
Скрін коментарів користувачів
Пропонуємо подивитися і інші фото Маргарити Мендель:
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita