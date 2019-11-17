Савченко мітингувала під ОП: з мікрофоном у руці вона лякала українців страшними наслідками

18 листопада під Офісом президента України пройшов мітинг проти зняття мораторію на продаж землі. Очолила його колишня депутат Ради Надія Савченко.

Відео мітингу з участю Савченко оприлюднив на своєму каналі в YouTube проросійський телеканал ZIK.

Вдень у неділю, 17 листопада, під Офісом президента пройшов нечисленний мітинг, в якому прийняла участь і одна з найбільш скандальних особистостей в українській політиці Савченко. Протестувала вона проти земельної реформи, яку днями в першому читанні ухвалила Верховна Рада.

Активістів було всього кілька десятків. Вони вимагали те, що Зеленський вже пообіцяв зробити: провести всеукраїнський референдум щодо зняття мораторію з продажу землі.

“Референдум по землі”, “Без референдуму ні продажу землі!” — з такими плакатами прийшли активісти.

На мітингу Савченко виступила з гучною промовою. Вона лякала страшними наслідками земельної реформи.

«У нас почнуть відстрілювати людей, якщо ви зайдете на приватну власність», — запевнила екс-депутат.

Примітно, що у своїй промові Савченко ставила в приклад Україні Європу, де немає ніякого мораторію на продаж землі. Однак вона про це, по всій видимості, не здогадується.