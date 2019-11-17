«Це провокація»: путинолюб Винокур раптово кинувся на захист изобличившего цензуру в РФ Галкіна

Російський гуморист Володимир Винокур заступився за шоумена Максима Галкіна, який розніс цензуру на ростб. Про це він заявив в інтерв’ю «НСН».

Після того, як запис виступу коміка на концерті в Новосибірську потрапила в Мережу, на Галкіна обрушилося чимало критики. Більш того, у гумориста скоротилося число концертів. Винокур заявив, що затребуваність артиста визначає глядач, а не «верхівка».

«Це не вирішує керівництво (телеканалів – прим. ред.), а глядачі. Навіть, якщо не телеканал, то все одно він буде затребуваний, до нього люди ходять», — упевнений Винокур.

Він високо оцінює таланти і професіоналізм колеги, а також вважає, що сказане зі сцени могло бути продиктоване емоціями. Також Винокур побачив у трагедії сліди провокації.

«Це мій колега, дуже талановита людина. Те, що він говорить це його особиста справа. Навіщо я буду це обговорювати, якщо це він так думає. Хороший артист, дуже ерудована людина. Те, що він сказав, можливо, сказав в запалі. Він же не думав, що його виступ записують. Це провокація з якоїсь сторони», — переконаний гуморист.

Примітно, що Винокур був довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на останніх виборах. Галкін ж у своїй промові не упустив можливості пройтися по російському лідеру. Зокрема, він зазначив, що Путін перебуває при владі довше Леоніда Брежнєва, а також заявив, що президент РФ «вже подумки завойовує Марс» в той час, як радить росіянам тугіше затягнути пояс.