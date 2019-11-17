У Києві завтра частково обмежать рух на Північному мосту

Завтра, 18 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

Як зазначили у комунальній корпорації, триває поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.

«Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено», — йдеться в повідомленні.