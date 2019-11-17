Активи «Укрексімбанку» впали на 18 млрд грн. Відтік депозитів 4 млрд

За 9 міс 2019 р активи державного «Укрексімбанку» різко скоротилися з 161,6 до 143,2 млрд грн або на 18,4 млрд (11%).

Банк активно розпродавав ОВДП.

Портфель ЦП в банку «здувся» на 13,4 млрд грн до 22,4 млрд.

Грошові кошти навпаки зросли з 18,5 до 26,6 млрд.

З них 20 млрд знаходяться на рахунках в інших банках. В яких саме і під які відсотки — невідомо.

Кошти клієнтів зменшилися з 82 до 78 млрд або на 4 млрд.

Непокритий збиток банку на 1 жовтня 28,7 млрд грн.

16 листопада голова правління «Укрексімбанку» Олександр Гриценко був затриманий СБУ за підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом чиновниками часів Януковича.

«Затримання проходило в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч 5 ст 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)», — повідомляють в СБУ.

Гриценко очолює «Укрексімбанк» з 2014 р, змі називають його родичем екс-президента Петра Порошенка.

Олексій Комаха для dubinsky.pro