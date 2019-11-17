Російський поет Орлуша: Я чимало грошей перевів на допомогу ВСУ прямим перекладом з-за поребрика

За словами колишнього російського політтехнолога Андрія Орлова, відомого як поет Орлуша, в ньому немає української крові, але при цьому він українець політично.

Російський політтехнолог Андрій Орлов, відомий як поет Орлуша, заявив в опублікованому 16 листопада інтерв’ю «Обозревателю», що перераховував гроші Збройних сил України (ЗСУ).

«Коли мені кажуть: ось ти платиш податки в Росії, які в основному йдуть в кишеню [президента РФ Володимира] Путіна, навіть на зброю з цих грошей, я думаю, йде менше. Я, до речі, чимало грошей перевів на допомогу ВСУ прямим перекладом з-за поребрика. І на лікарів, і на госпіталі, і на все інше», – сказав він.

За словами Орлуши, в Україні він залишив за свої концерти більше податків, ніж з нього «отримала податкова служба Росії за останні п’ять років».

«У мене особисто нуль української крові, але я теж політичний українець. І ті хлопці, які зараз сидять в тюрмі за те, що виходили з плакатами за звільнення [захоплених біля Керченської протоки українських] моряків, [українського політв’язня] Олега Сенцова і кримських татар, вони теж політичні українці. «Українець» для мене – це не тільки генетика, прописка або колір паспорта, а ще й щасливе відчуття свободи і бажання приєднатися до маси вільних людей, що йдуть у правильному напрямку», – пояснив поет.

Він підкреслив, що після вторгнення РФ в Україну виступив на боці Києва, тому що розуміє: йдеться про злочин.

«Ви вважаєте, що те, що я живу від Києва в 1200 км, означає, що у мене вимкнули мозок, совість і розум? Я як людина, як і багато хто в світі (не тільки етнічні українці), розумію, що це неправильно і злочинно», – зазначив Орлуша.

У 2014 році Росія анексувала Крим і почала збройну агресію на сході України. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частина Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на пропоновані Україною факти і докази.