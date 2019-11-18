На Київщині вирощують саджанці волоського горіха за власною, унікальною технологією (відео)

У ТОВ «Агрофірма «Колос» на Київщині вирощують саджанці волоського горіха за власною, унікальною технологією.

В господарстві не стали гнатися за популярними сортами, які досить часто не можуть впоратися з нашими погодно-кліматичними умовами і гинуть чи дають малі врожаї. Натомість, в господарстві прищеплюють горіхи, які вже гарно зарекомендували себе саме в нашому кліматі.

Для цього споряджають агрономічні експедиції, які відбирають щепи з найкращих горіхів, які ростуть в білоцерківському районі і характеризуються високою врожайністю, морозо- та посухостійкістю і мають тоненьку шкірку.

Цікавим є й те, що в якості підщепи використовують саджанці чорного горіха. Вибір не є випадковим, адже чорний горіх – це ідеальна підщепа для волоського. Він має дуже гарно розвинуту кореневу систему, легко справляється з сильними морозами і має гарну швидкість росту.

До того ж, таку підщепу виростити зовсім не складно. Для цього достатньо висіяти плоди чорного горіха в ґрунт (господарство закуповує їх у лісництві). Оскільки для проростання йому потрібно пройти стратифікацію – горішки висіваються ще з осені. Чорний горіх має гарну швидкість росту, тож за кілька років можна отримати готовий саджанець. Варто зауважити, що на таких підщепах виростаю високорослі горіхи. Це потрібно враховувати при висадці готових саджанців, адже ширина міжряддя та відстань між деревами у ряду повинна бути не менше 10 метрів.

Проте чорний горіх використовується не лише, як підщепу для волоського – загалом це дуже цінна деревина, з якої роблять дорогі меблі. Сам чорний горіх виростає за 35 років. На думку директор «Агрофірми «Колос» Леоніда Центила – він може витіснити осокори та тополі, якими зараз засаджені лісосмуги, адже вартість одного кубометру цієї деревини на світовому ринку сягає 120 000 грн.

: agro-business.com.ua