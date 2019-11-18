Бандитські розбірки? В Одеській області стріляли у фігуранта кримінальної виробництва

Сьогодні на автостанції райцентру Кілія сталася стрілянина. Поранений чоловік.

За даними ЗМІ, вранці в працюючу на автостанції закусочну увійшли кілька людей і відкрили вогонь у бік одного з відвідувачів, після чого втекли. Потерпілого з пораненнями госпіталізували в центральну районну лікарню. Відомо, що його життю нічого не загрожує.

Повідомляється також, що потерпілий є фігурантом справи про крадіжку великої суми з будинку місцевого підприємця.

«Поліція відреагувала оперативно, через пару хвилин наряд був на місці події. Ведуться слідчі дії та пошук злочинців», — прокоментував голова Кілійської ВІДГ Павло Бойченко.

Нагадаємо, кілійського підприємця, який працює на місцевому ринку, обікрали в жовтні минулого року. Злочинці викрали з його будинку більше 15 тисяч доларів та золоті прикраси загальною вагою близько 600 р. По гарячих слідах поліцейські затримали трьох підозрюваних, у яких знайшли викрадені цінності.