Как выглядит самая красивая девушка Азии (фото)

В Азии обнародовали список 100 самых красивых девушек 2019 года.

Стоит отметить, что рейтинг составлялся из известных в регионе актрис, певиц и других деятелей культуры.

Как стало известно, первое место заняла уроженка Таиланда Лалиса Манобан (Lisa), являющаяся певицей, рэпером, моделью, танцором и участницей популярной южнокорейской группы Blackpink.









На втором месте оказалась японская певица Сакура Мияваки. Третьей стала еще одна солистка Blackpink кореянка Дженни Ким. В топ-5 вошли китайская актриса Анжелу Ян Ин (Angelababy) и фотомодель из Китая Суи Хэ.

Попали в рейтинг и многие представительницы K-pop индустрии, в том числе певица Taeyeon, Им Юна из Girls’ Generation и Айрин из Red Velvet. Примечательно, что на 16-м месте оказалась израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины.