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Стася, мы тебя ждем: в Днепре поступок учеников СШ №19 восхитил весь город (видео)

18.11.2019

В школе №19 ученики провели благотворительную ярмарку. У 12-летней Станиславы Диденко острый лимфобластной лейкоз. Около двух лет девочка борется с болезнью. К счастью, с помощью химиотерапии удалось ослабить симптомы. Но этого мало, чтобы полностью преодолеть болезнь. Ученики днепровской школы №19, где учится девочка, решили помочь девочке. Об этом сообщает «НМ» со ссылкой на 9 канал.

Посещать школу ей мешает плохое состояние здоровья.

«В одно прекрасное тяжелое утро она проснулась, как от испуга — у неё в этот момент, как нам врачи потом сказали, лопнула селезёнка и стала терять сознание. Мы вызвали скорую. Спустя буквально 7-5 минут Стася была на операционно столе», — рассказывает мама онкобольного девочки Юлии Диденко.

Стася уже выдержала 56 капельниц. На лечение потратила около 400 000 гривен. Средства собирали силами родителей и просто не равнодушных детей.

По словам мамы, они уже сделали 6 пункций и сейчас принимают химию. 25 таблеток – это порядка 96 евро. Пить им еще эту химию полгода. Потом обследование и реабилитация.

Ученики 19-й школы устроили благотворительную ярмарку. Все средства, которые получат школьники они отдадут на лекарство Стаси.

Как рассказывает организатор благотворительной ярмарки Анастасия Редько, они хотят помочь девочке, чтоб она скорее вылечилась.

 

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