MARUV отменила выступление из-за проблем со здоровьем

Звезда должна была выступить в Уфе.

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая на днях получила российскую награду, снова отправилась в РФ. Однако выступить ей так и не удалось, передает Апостроф.

Певица направлялась в Уфу (Россия) на празднование дня рождения радио Energy. В аэропорту артистке стало плохо и она была вынуждена отменить выступление. В Instagram Stories MARUV обратилась к российским фанам и призвала их беречь свое здоровье.

«Дорогие друзья, Уфа, все, кто сегодня собирались прийти на фестиваль Energy, на мое выступление. К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо на пересадке, вот я нахожусь сейчас в аэропорту. Я, к сожалению, даже вот не вылетела к вам. Мне очень жаль, я надеюсь, мы с вами увидимся еще обязательно, а вы обязательно следите за своим здоровьем, помните, что нужно нормальное количество часов спать и нормально питаться, иначе будете, как я — очень сильно потом болеть», — рассказала певица.