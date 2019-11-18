«Виметуть вас»: Зеленський розлютив своїм поздравленим з Днем студента

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем студента, після чого наразився на шквал критики в свою адресу.

На офіційній сторінці глави держави в соціальній мережі Facebook привітання від Зеленського з’явилося в неділю, 17 листопада.

Гарант у своєму повідомленні акцентував увагу на тому, що молодь – «найцінніший скарб» України, відзначивши роль студентів у важливих політичних подіях.

За словами Зеленського, української молоді слід не виїжджати за кордон, а залишатися у своїй країні, щоб побудувати успішну державу.

«Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила і створювати нову країну. Вірю, ми з вами на це здатні», — резюмував президент.

Втім, під його постом з’явилося безліч гнівних коментарів.

Багато пишуть, що реальна політика Володимира Зеленського не відповідає його обіцянкам, і натякають чолі держави на можливий Майдан.

«Ви все робите, щоб цієї молоді в Україні не залишилось. Ви нікого нас разом. Дякуємо», — Тетяна Прощенко

«Ви так стараєтеся, що народ ще швидше став тікати з країни!» — Людмила вартанова

«Молодь їде з України …. що б прожити…. і студенти закінчать універів і теж поїдуть, в Україні немає майбутнього для молоді…..», — Альона Тымчик

«Було б чудово, щоб молодь і знесла вас, дебілів. Тільки колись їй, молоді. Пакує валізи. Так що займатися вами доведеться тим, хто трохи старший студентів. Сподіваюся, впораються і виметуть вас. Скоріше б», — Олександра Мала

«Пан президент, скоро цієї молоді набридне їздити по заробітках,бачити як прозибают в нищите батьки та бабусі на Вами схвалений прожитковий мінімум і пенсії з харчуванням в 1 яйце в день.Поспішайте щось робити і вгамуйте Слуг олігархів в Раді, інакше Майдан буде за щастя з цією силою – молоддю…», — Alexandr Shpak

«Та що ж таке? З кожним днем формулювання і зміст ваших постів робляться все омерзительнее! Цинізм і лицемірство! Потрухи переплюнули! А ми вже, грішним ділом думали, що гірше бути не може! Ан ні! Може, ще й як може!» — Катерина Ярмошко