В залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка

Близько 21:00 в залі ігрових автоматів «Лото», який знаходиться у Мафі, на вулиці Галицькій, 13 сталася різанина

Про це пише «Київ Оперативний«.

Повідомляється, що за словами працівників закладу, вони бачили тільки як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з Мафу.

Постраждалий отримав проникаюче артеріальний поранення в ногу. На жаль, втратив багато крові і був терміново госпіталізований.

На місці події проводили роботу криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські і кінологи.





Фото: Київ Оперативний