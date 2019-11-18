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В залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка

18.11.2019

Близько 21:00 в залі ігрових автоматів «Лото», який знаходиться у Мафі, на вулиці Галицькій, 13 сталася різанина

Про це пише «Київ Оперативний«.

Повідомляється, що за словами працівників закладу, вони бачили тільки як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з Мафу.

Постраждалий отримав проникаюче артеріальний поранення в ногу. На жаль, втратив багато крові і був терміново госпіталізований.

На місці події проводили роботу криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські і кінологи.



Фото: Київ Оперативний

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