Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці

У жовтні минулого року МЗС України почав онлайн-кампанію #CorrectUA.

Міжнародний аеропорт Катару Хамад виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання столиці України з Kiev на Kyiv. Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Катарі, передає Цензор.НЕМАЄ.

«Хороші новини! Завдяки проведеної посольством роботі в рамках заходів #CorrectUA міжнародний аеропорт Хамад (Hamad International Airport) в Державі Катар виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання нашої столиці р. Київ. Відтепер маємо Kyiv!» — йдеться в повідомленні.







Як відомо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України почало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземним аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латиницею (#KyivNotKiev).