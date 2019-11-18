Істинний сенс відмови Польщі купувати російський газ

Ну, що тут можна сказати, Польща зробила першу практичну заявку на політичну гегемонію в Європі. Поки цього ще не видно, але дуже скоро стане зрозуміло, що повідомлення про припинення імпорту російського газу після 31 грудня 2022 року в дійсності несе саме таке значення.

На перший погляд, розклад здається простим. Загальне споживання газу в Польщі в 2018 році досягло 19,7 млрд кубічних метрів, демонструючи стабільне зростання на рівні 2,9% в рік. Власним видобутком закривається приблизно 4 млрд кубів, інші 15,7 забезпечуються імпортом. У тому числі 9,9 млрд кубометрів постачав «Газпром» за договором, укладеним ще в 1996 році і закінчується в 2022 році.

На даний момент, крім Росії, Варшава має ще чотири джерела енергоносіїв. Польща виявилася останньою країною, яка встигла вскочити в поїзд катарських експортних контрактів. Правда, законтрактувати вдалося лише 1,5 млрд кубів в рік, так і ціни за фактом виявилися у 2 — 2,7 рази дорожче середньоєвропейського ринку.

Далі Варшава підписала вже три контракту на закупівлю СПГ у США. Загальний фактичний обсяг не називається, але джерела називають цифру від 5 до 9,5 млрд кубів. Польська влада анонсують ціну «на третину нижче, ніж у «Газпрому», але, по-перше, не називають конкретне значення, по-друге, порівнюючи остаточну ціну «Газпрому» вже в Польщі з відпускною ціною газу в США, тобто без урахування витрат на зрідження, доставку і подальшу регазифікацію.

Поки собівартість американського товару з доставкою в Європу знаходиться біля позначки в районі 8,4 — 9,2 долара за мільйон британських теплових одиниць (МБТЕ), тоді як ринок торгується в середньому за 7,2 — 8 доларів. Так що собі поляки залишають небагато, не більше 900 млн кубометрів, решту намагаються продати в Східну Європу.

Дуже велика ставка робиться на трубопровід Baltic Pipe з Норвегії, будівництво якого, теоретично, повинно бути закінчено до літа 2020 року. Як при цьому передбачається вирішувати питання з перетином польської трубою вже діючої магістралі «Північний потік» — питання залишається відкритим. А дозвіл «Газпрому» доведеться отримувати. Але все одно Варшава вважає отримувати з Норвегії близько 2,5 млрд кубометрів в рік. Заради чого поляки скуповують норвезьких газоносних ділянок.

Інше відсутню кількість (близько 10 млрд кубометрів) буде закуповуватися на вільному газовому ринку ЄС, контролю над якими поляки активно, і не без успіху, досягають. Розраховуючи, мабуть, досягти мети в найближчі два роки. Про те, що третина європейського газу відбувається теж з РФ, просто замовчується. Куплений в Європі, отже, європейський і крапка.

Таким чином, потреба для Польщі в прямому російському постачальнику остаточно відпаде, і Варшава зможе стати ключовим бастіоном Східного валу, що відокремлює Європу від Росії. Що зробить її, безумовно, привабливим партнером США в якості ключового провідника американської зовнішньої політики на європейському континенті і однією з головних, якщо не провідним, геополітичною силою, що керує усім Євросоюзом. Там і там, звісно, за гроші.

Польща, звичайно, економічно маленька, але конструкція ЄС така, що ставши лідером східноєвропейських лімітрофів (насамперед, у складі Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії та ще десятка зовсім крихітних країн), Варшава отримує контроль над кількістю впливають голосів Європарламенту, більшим, ніж їх мають Німеччина або Франція. А так як Берліна з Парижем так і не змогли сформувати тісний ефективний союз, бюрократично Польща виявляється не особливо слабкіше їх обох разом узятих.

Принаймні, таким розклад виглядає в очах польської правлячої еліти. План має єдину вразливість — надто велику залежність від російських газових поставок. Протягом останніх десяти років Варшава доклала багато сил для усунення цієї проблеми. Відправлення повідомлення про припинення співпраці з Росією по закінченню строку чинного контракту говорить про те, що, як їм здається, справа з наданням абсолютного лідерства у Європі у поляків вже буквально на мазі. Однак продовження слідує…