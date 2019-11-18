Айсен Миколаїв: міст через Лену дасть Росії ще один вихід до Тихого океану

Проект моста через Олену вже отримав підтримку уряду і рішення про його будівництво може бути прийнято до кінця року, заявив глава Якутії Айсен Миколаїв. В інтерв’ю він розповів, коли по мосту зможуть проїхати перші автомобілі, як забезпечується життєдіяльність Якутська на тлі обміління Лени і які пропозиції влади регіону підготували для разрабатывающейся стратегії розвитку Арктичної зони РФ. Розмовляла Дар’я Ураева.

— Айсен Сергійович, ви представляли якутські інноваційні проекти на форумі “Відкриті інновації” в Москві. Розкажіть, будь ласка, які проекти були представлені і як в цілому розвивається ця сфера в регіоні?

— На форум ми привезли вісім інноваційних проектів у різних сферах, це і IT-технології, біотехнології, і композитні матеріали. В тому числі ми привезли проект з пошуку людей, що загубилися в тайзі, що актуально для країни з такими відстанями, як у нас. Проект насправді цілком бюджетний. Сенс в тому, що рятувальники залишають в тайзі прилади, які подають час від часу досить далеко чутний звук сирени. Відповідно, людина, який загубився, виходить на цей звук. На приладі є червона кнопка, після натискання на яку, через супутниковий зв’язок визначаються координати загубленого. І, відповідно, вже рятувальники прибувають на це місце. Завдяки цьому приладу в тайзі Якутії цього літа вже знайдені вісім осіб.

Крім того, в Якутії розроблена і вже зараз проводиться біодобавка для лікування остеопорозу. Ця хвороба зараз, на жаль, досить поширена, особливо серед людей похилого віку, жінок. Ця біологічно активна добавка в першу чергу складається з кісток північної риби, вона екологічно чиста і дозволяє досить добре відновлюватися, не беручи лікарських препаратів.

— Ви планує виводити свої проекти на міжнародний ринок?

— Звичайно, це продукти, з якими в подальшому ми будемо виходити на міжнародні ринки. В останні роки Якутія добре відома як регіон, що виробляє IT-продукти, в першу чергу комп’ютерні ігри. Якщо раніше у нас безумовним лідером була компанія MyTona, то зараз, наприклад, компанія Fntastic виробляє гру Radiant One, яка вже доступна для всіх пристроїв Apple. Вважаю, що це в цілому не тільки для якутській, але і для російської IT-індустрії достатньо серйозне досягнення.

— Головне питання для Якутії зараз – будівництво мосту через Лену. Питання вирішується вже довгий час, який статус зараз? Вам вдалося переконати уряд і, зокрема, віце-прем’єра Юрія Трутнева в економічній доцільності проекту?

— Історія будівництва цього мосту тягнеться вже не одне десятиліття, ще з радянських часів. Але, на жаль, в силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин на момент моєї зустрічі з президентом Володимиром Путіним у серпні минулого року статус цього проекту був абсолютно нульовий, тобто він був відкладений на реалізацію після 2030 року і ніде не фігурував у програмах нашої країни. Але після доручення президента повернутися до розгляду цього питання за останній рік наша команда і уряд зробили дуже велику роботу.

Сьогодні у нас є позитивний висновок про доцільність будівництва цього мосту не тільки від міністерств і відомств, вже є рішення проектного офісу на рівні віце-прем’єра Максима Акімова про те, що цей проект доцільно включити в комплексний план модернізації транспортної інфраструктури країни. Є рішення повноважного представника президента на Далекому Сході Юрія Трутнева про підтримку даного проекту. Проект будівництва моста сьогодні є одним з базових в національній програмі розвитку Далекого Сходу, яка повинна бути підписана президентом в листопаді.

В цілому я хочу сказати, що ми знаходимося у повному взаєморозумінні з урядом країни щодо питання доцільності даного проекту, з підходів до його будівництва. Звичайно, залишається одвічне питання: звідки взяти гроші? Але ми сподіваємося, що спільно з урядом країни, в тому числі і з першим віце-прем’єром Антоном Сілуановим, ми все-таки зможемо вирішити це питання і міст почне будуватися. І ми вважаємо, що якщо політично, скажімо так, рішення про будівництво мосту буде прийнято протягом цього року, то в 2025 році реально вже по цьому мосту буде проїхати.

— Міст через Лену потрібен в першу чергу для вирішення проблеми життєзабезпечення Якутська, який відірваний від більшості населених пунктів регіону. У вас є розрахунки, які кошти з регіонального та федерального бюджетів витрачаються на транспортування продуктів в місто в навігацію? І чи є у вас розрахунки, коли може окупитися міст?

— Розумієте, ось на даний момент ви взагалі нічого через Лену не перевезете, бо річка замерзає. Така величезна ріка, як Лена, замерзає досить довго. Відповідно, у нас рух з вантажопідйомністю до 40 тонн відкриється в січні-лютому місяці. А до цього часу будуть ходити малі машини. Тому на даний момент в Якутськ взагалі нічого неможливо провезти, крім як авіацією.

— Тобто навігації на річці зараз вже немає?

— Ні. Тільки при супроводі криголамів можуть ходити пороми, але це пов’язано з дуже великими ризиками, відповідно, вартість перевезення дуже велика. Зараз інтенсивного руху немає, перевозяться тільки вантажі першої необхідності.

— Чи встигли перевезти всі вантажі в навігацію, не буде складнощів з життєзабезпеченням міста в цьому сезоні?

— У нас все завезено. Все, що потрібно було, ми завезли, незважаючи на обміління Лени, яке створило, звичайно, ряд проблем. Але в цілому, ще раз кажу, у нас всі вантажі на 100 відсотків доставлені.

— У наступному сезоні прогнозується обміління Олени? Є побоювання, що знову виникнуть складнощі?

— Вже четвертий рік йде так званий природний 12-річний цикл маловодности на річці Лена, тому ще кілька років буде досить сильне обміління і у нас будуть погані умови для навігації.

— Розкажіть, а в якому вигляді проект мосту зараз? Це буде автомобільний міст?

— Так.

— Без залізничної частини?

— Без залізничної частини.

— Тоді чи є взагалі сенс починати такий складний і дорогий проект, якщо не буде залізничної частини і міст не вирішить всі проблеми міста?

— Ми ж будуємо міст не для Якутська. Є думка, на жаль, що міст цей будується для одного міста і, відповідно, саме тому ця проблема ніколи і не вирішувалася. Міст насправді будується для того, щоб величезна територія західної Якутії була з’єднана з країною. В перспективі це повинно привести до того, що до 2030-х років з Іркутська по автомобільній дорозі можна буде доїхати до Магадана. У нас країна отримає ще один автомобільний вихід до Тихого океану. Ще раз повторю, цей проект не для забезпечення одного міста, це проект, який повинен розвинути величезну територію в мільйон квадратних метрів і з’єднати три федеральні і чотири регіональні дороги.

— Ви раніше говорили в інтерв’ю нам, що проектом мосту цікавляться іноземні інвестори, але не розкривали деталі. Яка ситуація зараз, інтерес зберігається? Можете назвати якісь конкретні інтересантів?

— Ми зараз пов’язані низкою обмежень у цій частині. Можу сказати, що так, іноземні компанії досить великий інтерес виявляють в рамках участі в конкурсі на будівництво мосту.

— У липні відкрилися пасажирські перевезення до залізничної станції “Нижній Бестях”, яка знаходиться на правому березі річки Лена в 30 кілометрах від Якутська. Це знизило витрати регіону на перевезення вантажів? Наскільки істотна економія?

— У середньому вартість перевезення вантажів після відкриття залізниці скоротилася на 25-30 відсотків. Тобто це дуже суттєва цифра.

— Яка ситуація з регіональним сміттєвим оператором зараз? Раніше влада регіону викупили контрольний пакет оператора, все штатно? Задоволені роботою оператора тепер?

—У нас, по-перше, на території республіки п’ять регіональних операторів, так як територія республіки величезна. По кожному з них є питання. На жаль, індустрія поводження з відходами у нас в Якутії практично відсутня. Зараз ми стикаємося з тим, що більшість полігонів відходів взагалі не зареєстровані. У багатьох муніципалітетів треба терміново відводити землі, а ці землі опиняються в користуванні лісового фонду, тобто потрібно виводити їх звідти, реєструвати. Проблеми є і з новим полігоном Якутська — у Росприродназдора з’явилися до нього претензії в частині заболочення. Також є проблеми, як і по всій країні, з низьким збиранням платежів. Зараз рівень платежів по республіці становить близько 60 відсотків, це говорить про те, що населення поки ще не дуже розуміє, чому він повинен платити, особливо жителі приватного сектора.

— Як влада регіону вирішують ці питання?

— Ми вирішуємо ці питання на постійній основі, у нас діє робоча група, також питання просування сміттєвої реформи в республіці розглядається на моєму рівні з регулярністю раз на два місяці. Є питання тактичного характеру, які в щоденному режимі знімаються, є питання вже стратегічні — створення великих полігонів, створення індустрії переробки відходів.

— Чи проводиться якась робота з населенням щодо цього питання?

— Це обов’язок муніципалітетів, ми вимагаємо, щоб вони все-таки брали участь у роз’яснювальній роботі по цій реформі, роз’яснювали народові нові підходи до поводження з сміттям. Також працюємо з бюджетними організаціями, комерційними підприємствами. Я думаю, що десь рік-півтора потрібно, щоб вся ця система влаштувалася.

— Які пропозиції підготував регіон для разрабатывающейся стратегії розвитку Арктики? І як ви особисто бачите перспективи розвитку російської Арктики?

— Арктика — це величезний регіон. Для Якутії це взагалі питання подальшого розвитку, тому що територія якутській Арктики — це 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Ми тут дуже активно співпрацюємо з міністерством з розвитку Далекого Сходу і Арктики, активно взаємодіємо з урядовою комісією на чолі з Юрієм Трутневим, спрямовуємо свої пропозиції — найрізноманітніші. Наш підхід — це, звичайно ж, підтримка промислових проектів в Арктиці, які можуть зараз почати свою реалізацію. Разом з тим, звичайно ж, ми розуміємо, що при реалізації цих проектів ми обов’язково повинні зробити все, щоб ті люди, які сьогодні живуть і працюють в Арктиці, в тому числі корінні народи, працівники бюджетної сфери, відчули поліпшення якості життя. Це найголовніше.

Насправді досить багато часу займе очікування, поки ці проекти запрацюють і почнуть давати більші доходи в місцеві і регіональні бюджети. Потрібні якісь рішення, в тому числі на федеральному рівні, для поліпшення якості життя, необхідні випереджувальне будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, податкові пільги. Якутія, наприклад, звільнила жителів Арктичної зони від низки податків повністю: транспортного податку, податку на майно фізичних осіб. Всі ці втрати місцевих бюджетів компенсувалися.

— Президент РФ Володимир Путін доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення домогосподарств і організацій на Далекому Сході широкосмуговим доступом до інтернету, включаючи важкодоступні райони. Як з цим ситуація в Якутії і які пропозиції для уряду готують влади регіону?

— Робота йде дуже активно. Ми бачимо, що на сьогоднішній день ми, напевно, одні з лідерів країни щодо появи нових ліній високошвидкісного інтернету. По арктичних лініях зв’язку за минулий рік у нас було укладено майже дві тисячі кілометрів кабелю. І наше завдання — в найближчі роки довести охоплення населення, що користується швидкісним інтернетом, до 90 відсотків.

При цьому треба розуміти, що якщо в центральній, південній і західній Якутії ця робота вже практично у завершальній стадії, то по Арктиці, де величезну відстань і невелика кількість населення, у нас постають серйозні питання. Тому особливої економічної доцільності для великих операторів прокладки цих ліній немає. Ми будемо працювати по подальшому поширенню ліній волоконно-оптичного зв’язку. Все-таки вважаємо, що ці проекти потрібно реалізувати, в тому числі у зв’язку з розвитком Північного морського шляху. Там, де залишається супутниковий інтернет, будемо просити федеральні відомства про можливість введення субсидій для його користувачів.

— Відомо, що в майбутні три роки в республіці буде скорочено на 30 відсотків держслужбовців. На сьогодні їх чисельність у регіоні складає трохи менше трьох тисяч чоловік. Також заплановані зміни в соціальній сфері. Які заходи будуть прийматися Якутією для зняття напруги на ринку праці та працевлаштування незайнятих громадян? Не постраждає на тлі реформ населення арктичних районів?

— Насправді в Арктиці державних і муніципальних службовців зовсім мало. Це більшою мірою проблема Якутська, де зосереджена найбільша кількість державних службовців. І тут ми повинні не просто автоматом зрізати з усіх міністерств рівними частками, ми повинні дивитися з точки зору ефективності міністерств, з точки зору можливості їх трансформації. Більш широко повинна застосовуватися цифровізація для того, щоб вже на основі нових підходів ми створили нову конструкцію державного і муніципального управління. Я вважаю, що це нам дозволить досить безболісно вирішити ці питання, і те, що є перехідний період, це добре. Думаю, що це завдання ми виконаємо, бо, чесно вам скажу, від зниження кількості чиновників, особливо в такому розмірі, у нас якісь серйозні потрясіння на ринку праці не виникнуть.

— Гучна історія останніх тижнів – спроба якутського “шамана” Олександра Габишева пішки пройти до Москви. Його затримали, порушено кримінальну справу про закликах до екстремізму. Ви стежите за цією історією?

— Ну, по-перше, він ніякий не шаман. Він себе проголосив шаманом. По-друге, це людина, у якого досить важка доля, пов’язана з втратою близьких людей, він емоційно нестійкий, має певні проблеми зі здоров’ям. При цьому, судячи з усього, є група людей, причому багато в чому і кримінального характеру, які просто його використовують. Хто-то в політичних цілях, хтось для того, щоб заробити грошей. Величезна кількість рахунків для допомоги створюється, що викликає у будь-якої розсудливої людини ряд питань. Куди і кому йде ця допомога? Тому що сам він існує в дуже простих умовах, живе у родичів в Якутську. Він не затриманий, повторю, знаходиться у родичів. Зараз йде слідство. Я не думаю, що там будуть прийняті якісь жорсткі заходи, але в будь-якому разі це вже прерогатива правоохоронних органів.

— Сам Габишев не звертався до вас за допомогою?

— Ні. Допомога йому не потрібна органів державної влади, потрібна швидше медична допомога. Чоловік не затриманий, він сам визнає, що слідство має винести якийсь вердикт. Тому я тут бачу намагання деяких сил драматизувати цю ситуацію, зробити з нього в’язня совісті. Мені вкрай не подобається, що сили, які знаходяться за межами Росії, намагаються використовувати його як політичну маріонетку. Вони не думають про здоров’я людини, про наслідки для нього.