На Київщині молодик грабував фітнес-клуби

27-річний полтавчанин набув для себе «вузьку спеціалізацію». Він завчасно купував абоненти до фітнес-клубів, басейнів, вираховував шафи забезпечених «клієнтів», звідки викрадав гроші та коштовні годинники. Про це повідомляє поліція Київської області

У травні цього року молодик з роздягальні Броварського фітнес-клубу викрав годинник, вартістю майже 300 тисяч гривень та велику суму грошей. Працівники поліції затримали крадія та оголосила йому підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Однак, молодик переховувався від правоохоронців і судом був оголошений у розшук.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліція Броварів затримали зловмисника. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – заставу у розмірі 96 тисяч гривень. Наразі крадій перебуває у слідчому ізоляторі.

На момент затримання на руці зловмисника був коштовний годинник, вартістю понад 160 тисяч гривень. За попередніми даними він його вкрав в одному зі фітнес-закладів на Чернігівщині кілька днів тому.

Поліцейські Броварського району розшукують власника викраденого вартісного аксесуару і просять його звернутися до поліції з відповідною заявою.