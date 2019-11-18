У Києві в залі ігрових автоматів сталася різанина (відео)

У Києві 17 листопада близько 21.00 в залі ігрових автоматів Лото на вул. Галицька, 13 чоловіка поранили ножем. Про це повідомляє Київ Оперативний

Працівниці закладу бачили лише як потерпілий чоловік грав на автоматах, а потім впав. У цей же момент хтось вийшов із МАФу, у якому розташований зал ігрових автоматів.

Чоловік отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. Потерпілий втратив багато крові та був госпіталізований медиками.

Також у коментарях читачі повідомляють про те, що гралні автомати знаходяться “в 200 метрах від школи і садка, в метрі від дитячого майданчика.”

Нагадаємо, що Закон “Про заборону грального бізнесу” було підписано президентом Віктором Ющенком ще 2009 року.

Гральний бізнес – діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Важливо також розуміти, що обов’язковою умовою азартної гри є сплата коштів, що дає можливість отримати виграш, або все програти. Але у законі є виключення для лотерей, які не вважаються азартними іграми.