Дикі кабани знищили запаси банди підозрюваних наркодилерів

Запаси кокаїну вартістю 22 000 доларів США, заховані в італійському лісі бандою підозрюваних наркодилерів, знищили дикі кабани, пише Newsweek.

Поліція розібрала контрабанду в Тоскані після розміщення прослуховування членів банди, до складу якої входили троє албанців та італійка, повідомляє The Local. Слухаючи дзвінок, чиновники підслухали особу, яка скаржилася на шкоду, заподіяну свиньми.



Дикі свині, фото: t1.ua

Четверо підозрюваних були заарештовані за звинуваченням у наркотиках після бюста, який залишив двох членів у в’язниці та двох під домашнім арештом, повідомляє італійська газета Il Tirreno. Банда потрапила до відома поліції під час розслідування вбивства 21-річного албанця у травні минулого року, повідомляє видання. Схема нібито перекидала наркотики з каналу постачання в Перуджі до різних провінцій, включаючи Сієну та Ареццо. Сховище з наркотиками було сховано в лісовій місцевості в долині Валдіхіана.

Підозрювані торгували приблизно двома кілограмами кокаїну (4,4 фунта) кокаїну щомісяця, що чистило банду в еквіваленті від 90 до 120 доларів за грам, повідомляє Il Tirreno.



Дикі свині, фото: lutsk.eu

Дикі кабани нібито викопали та знищили пакети банди, розпорошивши їх вміст у лісі. Не відразу було відомо, що сталося з допитливими тваринами. Але це не лише наркодилери, обурені зростаючою популяцією диких кабанів в Італії. Цього місяця в Римі відбувся безпрецедентний протест, який фермери закликали до дій з боку уряду, скаржачись, що тварини винні у пошкодженнях земель та дорожньо-транспортних пригод, повідомляє The Guardian.

“Це вже не питання компенсації, а питання особистої безпеки, і це потрібно вирішити”, – сказав Етторе Прандіні, президент сільськогосподарської асоціації Coldiretti.

“Міністерства та керівники регіонів та муніципалітетів повинні діяти узгоджено, щоб скласти надзвичайний план без адміністративних перешкод, інакше проблема судилася посилитися”, – додав Прандіні.

Наразі в Америці понад шість мільйонів диких свиней, що охоплюють щонайменше 35 штатів.