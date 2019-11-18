В Калифорнии произошла новая стрельба: пострадали девять человек

Злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по его владельцам и их друзьям

Калифорнии, где недавно подросток устроил стрельбу в школе, произошел новый инцидент. По меньшей мере 9 человек были ранены при стрельбе в американском городе Фресно. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на полицию.

По ее данным, злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по его владельцам и их друзьям, которые смотрели в воскресенье вечером по телевизору футбольный матч на заднем дворе. Как отметила телекомпания, раненые доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.