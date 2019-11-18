«З рук Фукса в лапи Пупса»: ЗМІ розповіли, хто тепер контролює Держгеонадра

Незважаючи на обіцянки прем’єр-міністра Олексія Гончарука навести порядок в Державній службі геології та надр, після призначення главою відомства Романа Опимаха контроль над ним отримав тіньовий спонсор «Свободи» – авторитет Ігор Кривецький, більш відомий у кримінальних колах як «Пупс».

Про це йдеться в статті «Держгеонадра: з рук Фукса в лапи Пупса».

Нагадаємо, верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №2240 і тим самим запустила легалізацію видобутку бурштину та проведення Держгеонадр онлайн-аукціонів на отримання ліцензій. Причому, перед самим голосуванням за закон Олексій Гончарук призначив новим главою відомства Романа Опимаха.

Тепер саме він буде відповідати за реалізацію програми уряду у сфері надрокористування, у тому числі легалізації видобутку бурштину.

«Під час представлення нового керівника Держгеонадр Гончарук голосно заявив про високому особистому рівні довіри до пана Опимаху і зажадав провести повну кадрову перезавантаження одного з найбільш корумпованих відомств. Треба віддати належне Гончаруку: призначивши Опимаха, він прийняв правильне рішення», – сказано в матеріалі.

При цьому ЗМІ зазначають, що прем’єр все-таки помилився – в тому, що не став контролювати дії нового голови Держгеонадр.

«Вже з перших своїх кроків на новій посаді, Роман Опимах поставив під сумнів авторитет і слова прем’єра. Так, в день призначення він представив своїм радником Ірину Супрун.

Супрун в період з 2014 по 2017 рр. вже була радником голови Держгеонадр і тісно пов’язана з Ігор Кривецький».

За інформацією видання, Кривецький довгі роки повністю контролював Держгеонадра.

«Але видобуток бурштину для Кривецкого – питання особливе. В розслідуванні «Схем» докладно розказано про «бурштинових» схемах господаря «Свободи». Реалізовувалися вони спочатку через Дмитра Кащука, якого в 2014 році призначили керівником служби за квотою «Свободи». Після того як ним зацікавилося СБУ, Кащук пішов з посади призначивши замість себе ручного Миколи Бояркіна, залишаючись при цьому тіньовим головою Держгеонадр. До останнього в якості юридичного радника і була приставлена Ірина Супрун. Прем’єр-міністру Гончаруку ці люди також добре відомі. Він сам особисто дуже багато писав і говорив про їх схемах ще коли працював в BRDO і Мінекології», – сказано в статті.

Там також наголошується: з поверненням тандему Супрун-Кащук вже повернулися і зустрічі в ресторані «Office», і «договорняки» про вирішення питань та проведенні незаконних експертиз .

«На тлі прийняття закону з питань видобутку бурштину повернення Кривецкого і його людей у Держгеонадра навряд чи бути випадковим і до нього явно готувалися, враховуючи те, як наполегливо Кащук останніх півроку зачищав інтернет простір від згадок по кримінальним справам проти нього. Можна скільки завгодно говорити про реструктуризацію, електронний документообіг, відкритості, але ключове питання як завжди залишається в людях. Декларуючи виривання служби з рук Фукса прем’єр урочисто передав структуру в лапи Пупсові».

Руслан Якушев